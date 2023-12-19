60歲後容易顯老？精神科醫師分享「不老魔法」5大關鍵

你從幾歲開始，覺得自己變老了呢？許多人會回答35歲或55歲，氣力、外貌、體態不斷下滑，「斷崖式衰老」讓你意識到青春真的不再！但也有些人，即便過了60歲仍然活力滿滿，甚至視覺年齡才40歲左右。究竟，人們看起來比實際年齡更顯老的關鍵是什麼？日本精神科醫師提出解答。

為什麼同樣是中高齡，外表卻有那麼大的差異呢？一旦過了60歲，即便是同齡人，看起來「肖年」和不再年輕的人，外表差距會變得更加明顯。就像當你去到睽違多年的同學會，你會發現有些人的老態令人訝異。反之，也會有人看起來比自己更年輕，雖然當下可能沒有意識到，但事後看到合照時，你發現自己的臉比其他人老得多，羨慕之情油然而生，甚至會感到震驚。

值得注意的是，女性通常會在結束照顧孩子的階段開始變老，在孩子成年離家後，有些人50幾歲就開始顯老態。另一方面，男性大多會在退休後60幾歲開始顯老，尤其是不用進辦公室因此不再注重外表，不會再刻意打扮體面，邋遢也會令人看起來老上幾歲。

然而，日本專門診治高齡患者的精神科醫師和田秀樹在醫療現場第一線發現，視覺年齡比實際年齡小10歲、甚至20歲的銀髮族其實並不罕見。其中，「不老魔法」的關鍵，就藏在以下細節中。

關鍵1：缺乏「蛋白質」令人顯老

當人們邁入中高齡，理所當然會開始重視身體健康，積極追求飲食清淡，也對大魚大肉忌口，但和田醫師指出，這其實就是讓你看起來顯老的關鍵之一。

和田醫師表示，近年來一味地倡導銀髮族要飲食清淡，其實並不是全然正確。當今的銀髮族，經常會從書籍或網路中，吸收五花八門的健康知識，其中健康領域的書大多由醫師擔任作者，多數的醫師都是直接引用美國的醫學資訊。

然而，像美國這樣擁有大量極端肥胖人口的國家，為了降低銀髮族心臟病發作的機率，建議低卡路里的飲食是正確的。但是，如果將只吃蔬菜、水果等低卡路里的飲食方法，推薦給相對沒那麼肥胖的亞洲人，而沒有攝取適當分量的肉類，則可能會造成反效果。

和田醫師指出，他在診療的過程中，時常遇到對「皺紋」感到困擾的病患，進一步追問，這些皺紋滿臉的銀髮族多半沒有攝取足夠的蛋白質。換句話說，飲食清淡的人們，就會缺乏構成肌肉的蛋白質，因此，應該在日常飲食中增加蛋白質的攝取。

關鍵2：無論幾歲，保持「欲望」就有活力

令視覺年齡老化的原因還有另一個，就是「欲望」的下降。試想看看，如果有一位銀髮族，希望繼續維持年輕，因此經常會多走路鍛鍊腿腳、努力保持頭腦清醒避免腦退化，這樣的人是不是通常看起來不會太老？相對來說，沒有這樣欲望的人，反而就會迅速地老化。

然而，為什麼人類的欲望會消逝呢？

提到大腦的老化，很多人可能會聯想到記憶力下降。事實上，負責掌控記憶的海馬迴大約會在70多歲開始顯著萎縮。然而，負責掌控「欲望」的前額葉，大約在40多歲時就會開始明顯萎縮。也因此，年輕時對各種事物充滿熱情的人，當他們步入中年時逐漸失去熱情，就是這個緣故。

但如果你在60出頭歲，就有「欲望」要保持體能不衰退、刻意勤練大腦，身體和大腦就有可能維持在50歲左右的水準。外表也是一樣，一旦不再注意外表，就會突然間顯得老態龍鍾。

關鍵3：數字不是重點，別再被年齡綁架！

和田醫師表示，診間經常有很多銀髮族會對他說：「我65歲已經是個老人了。」

他認為這樣的說法是不應該的，因為看起來顯老的另一個原因，就是與年齡相關的偏見。例如，人們經常會受這些偏見影響：「50幾歲是叔叔阿姨」「60幾歲是爺爺奶奶」「70至80歲舉步維艱的阿公阿嬤」。

這不僅體現你對他人外貌的看法，其實也反映了你對自己的看法。受制於年齡偏見，我們會覺得自己已經是個老人、已經是個老阿伯、老阿姨，而放棄追求被年輕看待的想法。和田醫師認為，那些外表更顯老的人們，多半都具有這樣的心理作用。

那些希望一直被看作年輕的人，不僅會關注外表，還會積極運動，並努力使身心保持年輕。相反地，失去如此欲望的人們，不僅外貌會老化，全身也會加速凋零。

關鍵4：戴口罩，變得愈來愈不在乎外表

懶得打理自己索性戴起口罩，久了人也會顯老態。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

在新型冠狀病毒大流行期間，另一個導致外貌年齡老化的主要原因，就是戴口罩。

雖然台灣戴口罩目前已經放寬規定，但仍然可以看到有人繼續戴著口罩。現在仍然無法脫下口罩的人，有些人是因為要杜絕疾病，而有些人則可能是因為想要隱藏自己的外貌。

確實，當外貌看起來老化的人戴上口罩時，一半的臉被遮蔽，這樣看起來就不容易顯老。對於女性來說，如果臉部大部分被口罩遮住，可能會省去化妝的時間，不用再花費精力讓自己看起來更年輕。對於男性來說，自從戴口罩後，據說不刮鬍子的人也變多了。

然而，外出時不注重打扮，其實是一種惡性循環。和田醫師認為，一旦失去了「想要顯得年輕」或是「外出要打扮體面」的心情，對於外出的渴望也會減弱，進而導致體力和大腦功能的下降，外貌也會逐漸顯老。

關鍵5：對戀愛不再感到期待

不論幾歲的人都可以追求戀愛。示意圖，圖片來源／Ingimage。

你最後一次戀愛是什麼時候？和田醫師表示，人類大約會在40歲左右開始對異性逐漸失去興趣，然而，對異性感到好奇，其實正是讓自己看起來更加年輕的要素之一。

有些人可能會說，婚姻是愛情的墳墓，婚後再也沒有感受到戀愛的怦然心動。雖然和田醫師並沒有要推崇外遇，然而有伴侶的人們可以想一想，你們有多久沒有打扮得漂漂亮亮一起外出呢？如果在結婚紀念日特地打扮一番一起用餐，那麼至少在這一天，你們仍有機會沉浸在戀愛當中。

值得一提的是，外貌老化使得單身的人放棄戀愛，這種情況也不少見。

和田醫師建議，即使是在70歲的年紀也不應該放棄戀愛，為什麼呢？因為無論年齡多大，如果遇到心儀的人，想到自己搖搖晃晃走路會失去魅力，你就會想要有所改變，例如開始參加健身房或是瑜伽課程來鍛鍊身體。也就是說，透過戀愛來提升鍛鍊的欲望，可以延緩全身老化的速度。

如今已邁入百歲時代，在壽命延長的現代社會中，50幾歲都還可以說是戀愛的黃金時期，當然，如果外貌和身體都保持年輕，不論幾歲愛情都還是可以萌芽。

總結來說，年齡僅僅是一個數字，成功掌握不老魔法的秘訣在於正確攝取飲食、保持對生命的好奇心，以及維持正向的人際關係，你就有機會過得豐富而充實，隨時綻放青春。

（本文出自2023.12.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）