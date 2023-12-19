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90萬輛車還未繳汽燃費！倒數2周未補繳最高可罰3千元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
自用車及機車汽車燃料使用費於每年7月徵收，營業汽車於每年3、6、9、12月分季徵收。本報資料照
自用車及機車汽車燃料使用費於每年7月徵收，營業汽車於每年3、6、9、12月分季徵收。本報資料照

自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，交通部公路局統計，今年汽機車合計仍有90萬輛尚未繳納，監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年1月2日，逾期未繳納除可依公路法開罰300元至3000元，所欠費額後續將移送強制執行。

公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務App」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等App。

公路局指出，若沒有收到催繳通知書，又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路局也呼籲，尚未繳納汽燃費的車主，除依期限儘速補繳，也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員可至「監理服務網」、「監理服務App」申辦。

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