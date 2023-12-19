A降B升流感型別轉換 羅一鈞提醒恐在春節前後流行

疾管署發言人羅一鈞今表示，類流感流行型別轉換，目前流感下降，其中流感中雖然仍以A型H3N2為主，B型流感提升，有可能在春節前後流行。同時呼籲民眾儘速接種疫苗，推估公費疫苗存量可供施打到春節左右。

疫情中心主任郭宏偉表示，第50周門急診類流感就診病例百分比分別為1.05%及11.6%，與前一周相當；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（40%）為多，其次為流感病毒（25.1%)、副流感病毒（17.3%)，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。

羅一鈞表示，類流感目前腺病毒占比上升，比前一周上升6個百分點；流感占比下降3個百分點。目前社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近期社區內B型流感占比略升，從前一周的23%上升到34%，後續可能因為型別轉換，於春節前後流行，建議即使已感染過流感，仍應接種流感疫苗加強對B型流感之保護力。雖輕症出現型別轉換症狀，但重症目前沒有出現B流增加的趨勢。

羅一鈞表示，過往曾發生因為公費流感疫苗種類，與流行病毒不吻合而造成當年疫情大規模流行的狀況，目前公費疫苗已經改成接種四價流感疫苗，轉換後都沒有發生過流行型別不吻合。

截至12/18，國內公費流感疫苗已接種619萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共213.4萬人已接種，接種率51%。羅一鈞表示，尚未達目標值55%；各縣市中，基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣等八縣市達標（55.2至64.7%）。

羅一鈞說，目前全國公費流感疫苗剩餘約38萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力，按照存量估計仍可以施打到春節後。

郭宏偉說，上周新增16例流感併發重症 ，年齡介於20多歲至90多歲以上，發病日介於12月3日至12月13日，其中13例未接種流感疫苗，10例具慢性病史；另新增1例死亡（A型H1N1），為80多歲女性，於9月23日發病，個案具慢性病史且未接種流感疫苗。