快訊

台積董事長劉德音將於明年退休 不再參與下屆董事選舉

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

A降B升流感型別轉換 羅一鈞提醒恐在春節前後流行

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，類流感流行型別轉換，其中流感中雖然仍以A型H3N2為主，B型流感提升，有可能在春節前後流行；此外，羅也呼籲民眾儘速接種疫苗，推估公費疫苗存量可供施打到春節左右。歐新社
疾管署發言人羅一鈞表示，類流感流行型別轉換，其中流感中雖然仍以A型H3N2為主，B型流感提升，有可能在春節前後流行；此外，羅也呼籲民眾儘速接種疫苗，推估公費疫苗存量可供施打到春節左右。歐新社

疾管署發言人羅一鈞今表示，類流感流行型別轉換，目前流感下降，其中流感中雖然仍以A型H3N2為主，B型流感提升，有可能在春節前後流行。同時呼籲民眾儘速接種疫苗，推估公費疫苗存量可供施打到春節左右。

疫情中心主任郭宏偉表示，第50周門急診類流感就診病例百分比分別為1.05%及11.6%，與前一周相當；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（40%）為多，其次為流感病毒（25.1%)、副流感病毒（17.3%)，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。

羅一鈞表示，類流感目前腺病毒占比上升，比前一周上升6個百分點；流感占比下降3個百分點。目前社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近期社區內B型流感占比略升，從前一周的23%上升到34%，後續可能因為型別轉換，於春節前後流行，建議即使已感染過流感，仍應接種流感疫苗加強對B型流感之保護力。雖輕症出現型別轉換症狀，但重症目前沒有出現B流增加的趨勢。 

羅一鈞表示，過往曾發生因為公費流感疫苗種類，與流行病毒不吻合而造成當年疫情大規模流行的狀況，目前公費疫苗已經改成接種四價流感疫苗，轉換後都沒有發生過流行型別不吻合。

截至12/18，國內公費流感疫苗已接種619萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共213.4萬人已接種，接種率51%。羅一鈞表示，尚未達目標值55%；各縣市中，基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣等八縣市達標（55.2至64.7%）。

羅一鈞說，目前全國公費流感疫苗剩餘約38萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力，按照存量估計仍可以施打到春節後。

郭宏偉說，上周新增16例流感併發重症 ，年齡介於20多歲至90多歲以上，發病日介於12月3日至12月13日，其中13例未接種流感疫苗，10例具慢性病史；另新增1例死亡（A型H1N1），為80多歲女性，於9月23日發病，個案具慢性病史且未接種流感疫苗。

另外，羅一鈞表示，疾管署自11月26起日實施「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至17日已採檢175人，其中140人為陽性，檢出陽性仍以流感（67.9%）及新冠（14.3%）為主，並未新增檢出肺炎黴漿菌。

疾管署定點監測、鼓勵採檢結果。記者李青縈／攝影
疾管署定點監測、鼓勵採檢結果。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明國內類流感流行趨勢。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明國內類流感流行趨勢。記者李青縈／攝影

流感疫苗 羅一鈞 春節

延伸閱讀

打了4劑疫苗也難防 5旬男沒打XBB疫苗用葉克膜仍不治

新冠變異株JN.1境外移入飆升 羅一鈞：本土占3％仍低

新冠變異株JN.1正在各國流行 黃立民曝一好一壞消息

COVID-19變異株JN.1 羅一鈞：台灣僅零星檢出

相關新聞

不接受全紫色！小攤告示牌列「地瓜球九大禁忌」令人傻眼

在街邊或各地夜市，有賣一種炸成金黃色的「地瓜球」，外酥內軟的獨特口感深受民眾喜愛。日前有一名網友發文表示，驚見賣地瓜球的攤位上掛著一張「地瓜球九大禁忌」的告示牌，引發網友熱議，直呼「老闆的心真的千瘡百孔」。

美桂格燕麥疑染沙門氏菌 食藥署：台灣風險低仍會查核

美國食品暨藥物管理局（FDA）官網發布，美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染，...

冬至恐碰到首波寒流 彭啟明：這樣進補才名正言順

不少民眾在冬至吃湯圓或進補，周五是冬至，強烈大陸冷氣團南下，台北可能低於10度，成為今年首波寒流。天氣風險公司總經理彭啟...

A降B升流感型別轉換 羅一鈞提醒恐在春節前後流行

疾管署發言人羅一鈞今表示，類流感流行型別轉換，目前流感下降，其中流感中雖然仍以A型H3N2為主，B型流感提升，有可能在春...

好市多烘焙用牛油紙檢驗不合格 業者：麵包已換包裝

衛福部食藥署今公布多達21項邊境檢驗不合格的產品，其中好市多公司進口的「牛油紙」被驗出溶出試驗不合格，共111.04公斤...

7-ELEVEN「永續農場」計畫神隊友再+1！「黃金玉米棒」低碳飲食新選擇

統一超商持續深耕營運綠實力，為探索永續循環兼顧守護環境生產解方，2023年率零售業之先啟動「永續農場」計畫，繼首批採收高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。