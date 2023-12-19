胸腔病院結核病醫療檢驗團隊 再獲SNQ國家品質標章肯定

衛生福利部胸腔病院「結核病醫療檢驗團隊」獲『SNQ國家品質標章』肯定，今天在台北授證。標章每4年頒發一次、每年複審是否維持標章，胸腔病院醫事檢驗師團隊13人，2011年至今年4次參加驗證都獲獎、連年通過複審肯定。

結核病是台灣目前最常見的法定傳染病，衛福部疾管署法定傳染病統計年報顯示，2022年新案病例數6624例。院方表示，實驗室檢驗很重要，提供快速及可靠的報告給醫師做出最適當的醫療處置，是能否成功治療病人的關鍵。該院年平均執行結核菌抹片38000件、培養40000件、鑑定4100件及藥物敏感性762件，年檢體總量約83000件。

胸腔病院說，醫事檢驗科具合乎標準的結核菌負壓實驗室，除結核菌抹片、培養、鑑定及藥物敏感性試驗外並採用分子生物學技術，提供結核菌快速診斷，結核菌檢驗從開始到發報告只需1小時18分，可有效即時控制及調查。

院方表示，為提升整體檢驗水準，近年參與多項國際實驗室認證，維持監控實驗室品質，對結核病人檢體採驗、送檢品質管控，及對結核病研究與檢驗方法研發與品管等依規範完成，連續數年獲TAF國際實驗室認證，國外許多機構人員來參訪與交流。