快訊

台積董事長劉德音將於明年退休 不再參與下屆董事選舉

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

胸腔病院結核病醫療檢驗團隊 再獲SNQ國家品質標章肯定

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
胸腔病院結核病醫療檢驗團隊再獲SNQ國家品質標章。副院長奚明德代表領獎。圖／院方提供
胸腔病院結核病醫療檢驗團隊再獲SNQ國家品質標章。副院長奚明德代表領獎。圖／院方提供

衛生福利部胸腔病院「結核病醫療檢驗團隊」獲『SNQ國家品質標章』肯定，今天在台北授證。標章每4年頒發一次、每年複審是否維持標章，胸腔病院醫事檢驗師團隊13人，2011年至今年4次參加驗證都獲獎、連年通過複審肯定。

結核病是台灣目前最常見的法定傳染病，衛福部疾管署法定傳染病統計年報顯示，2022年新案病例數6624例。院方表示，實驗室檢驗很重要，提供快速及可靠的報告給醫師做出最適當的醫療處置，是能否成功治療病人的關鍵。該院年平均執行結核菌抹片38000件、培養40000件、鑑定4100件及藥物敏感性762件，年檢體總量約83000件。

胸腔病院說，醫事檢驗科具合乎標準的結核菌負壓實驗室，除結核菌抹片、培養、鑑定及藥物敏感性試驗外並採用分子生物學技術，提供結核菌快速診斷，結核菌檢驗從開始到發報告只需1小時18分，可有效即時控制及調查。

院方表示，為提升整體檢驗水準，近年參與多項國際實驗室認證，維持監控實驗室品質，對結核病人檢體採驗、送檢品質管控，及對結核病研究與檢驗方法研發與品管等依規範完成，連續數年獲TAF國際實驗室認證，國外許多機構人員來參訪與交流。

院長黃紹宗表示，今年再獲獎是對該院最大肯定。醫事檢驗科是疾管署「結核菌合約實驗室」、全國「結核菌二線藥敏」及「潛伏結核感染檢測」測試機構，也是南部地區結核菌代檢中心。團隊利用先進技術與設備檢測，快速及高品質檢驗數據達到對病情的即時發現與控制，協助患者逐漸擺脫疾病。院方會不斷提升效率及要求品質，持續為國民的健康把關。

胸腔病院結核病醫療檢驗團隊再獲SNQ國家品質標章。圖／院方提供
胸腔病院結核病醫療檢驗團隊再獲SNQ國家品質標章。圖／院方提供

結核病 團隊 疾管署

延伸閱讀

《戰鎚40K》影視化正式啟動！官方簽下完整協議 亨利卡維爾主演身兼製作人

宰來冬令進補？杭警攔截貨車 救下近千隻貓咪

大同大學徵低碳高手 學生發想用運動換手機充電

知情人士：騰訊關閉美國遊戲工作室怪獸團隊

相關新聞

A降B升流感型別轉換 羅一鈞提醒恐在春節前後流行

疾管署發言人羅一鈞今表示，類流感流行型別轉換，目前流感下降，其中流感中雖然仍以A型H3N2為主，B型流感提升，有可能在春...

不接受全紫色！小攤告示牌列「地瓜球九大禁忌」令人傻眼

在街邊或各地夜市，有賣一種炸成金黃色的「地瓜球」，外酥內軟的獨特口感深受民眾喜愛。日前有一名網友發文表示，驚見賣地瓜球的攤位上掛著一張「地瓜球九大禁忌」的告示牌，引發網友熱議，直呼「老闆的心真的千瘡百孔」。

美桂格燕麥疑染沙門氏菌 食藥署：台灣風險低仍會查核

美國食品暨藥物管理局（FDA）官網發布，美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染，...

60歲後容易顯老？精神科醫師分享「不老魔法」5大關鍵

你從幾歲開始，覺得自己變老了呢？許多人會回答35歲或55歲，氣力、外貌、體態不斷下滑，「斷崖式衰老」讓你意識到青春真的不再！但也有些人，即便過了60歲仍然活力滿滿，甚至視覺年齡才40歲左右。究竟，人們看起來比實際年齡更顯老的關鍵是什麼？日本精神科醫師提出解答。

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情期間推廣使用的「台灣社交距離APP」已完成階段性任務，且 Apple及Google團隊已...

為何女性往往比男性更加長壽？ 科學家給答案

在全球所有國家的平均壽命裡，女性的壽命永遠都比男性來高，就連在超過116歲的超級人瑞中，前24名也全部都是女性，為什麼女性往往比男性更加長壽？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。