7-ELEVEN「永續農場」計畫神隊友再+1！「黃金玉米棒」低碳飲食新選擇

統一超商持續深耕營運綠實力，為探索永續循環兼顧守護環境生產解方，2023年率零售業之先啟動「永續農場」計畫，繼首批採收高麗菜後，第二批收成作物為嘉南黃金甜玉米，耕作期間使用由7-ELEVEN門市回收即期、已開封或不良報廢品，利用農業生技轉化為有機肥料施做於田間，不僅讓土壤改良資材，更進一步讓報廢品也能煉金。永續農場收成後的玉米透過精緻揀選流程、無塵加工等優選作法，製成「黃金玉米棒」再回到7-ELEVEN販售，預期將可量產近萬根黃金玉米棒，提供消費者低碳飲食新選擇。

統一超商指出，7-ELEVEN永續農場連結門市販售商品、關鍵供應商展開循環經濟探索之路，為了提高門市販售鮮食利用率，與專業農業生技團隊合作，將門市即期、已開封或不良報廢品轉化為富含高有機質的肥料，使用在當季盛產的黃金甜玉米農場中，以小規模量產創造綠色商機。今年2月永續農場初試啼聲，將門市咖啡渣透過生物自然處置方式轉化為有機肥料，首批量產永續高麗菜製成鮮食餐盒，已有70萬名消費者支持體驗。

今年12月7-ELEVEN永續農場第二波永續農作物端出滋味甜蜜的當季黃金甜玉米，從農場到門市全程控溫以0到4度C專車冷鏈配送，以人工採收、2次精緻篩選分級，最後能進入7-ELEVEN販售的玉米在重量、尺寸、鮮度與甜度均有高規格品管規範，其中玉米甜度平均為15度以上，可比愛文芒果或金鑽鳳梨，堪稱黃金甜玉米中王者。

為確保7-ELEVEN販售的黃金玉米棒口口香甜多汁，加工過程使用高溫高壓滅菌，全程無化學添加物，僅以海鹽提味增加風味，最後利用日本真空包裝技術鎖住鮮甜美味，拆袋即時便利性成為7-ELEVEN隱藏版銷售A咖。據內部統計，2022年7-ELEVEN門市平均銷售逾130萬根、換算可堆疊約362座台北101。

統一超商連續5年入選「道瓊永續世界指數」（DJSI），是台灣唯一零售業者入榜，也是全球食品零售業中排名第三，今年在廢棄物管理、資訊安全、健康營養等3項評比中名列產業第一，其中在廢棄物管理中更拿下滿分。