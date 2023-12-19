快訊

台積董事長劉德音將於明年退休 不再參與下屆董事選舉

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

7-ELEVEN「永續農場」計畫神隊友再+1！「黃金玉米棒」低碳飲食新選擇

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「永續農場」計畫神隊友再+1，「黃金玉米棒」提供低碳飲食新選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「永續農場」計畫神隊友再+1，「黃金玉米棒」提供低碳飲食新選擇。圖／7-ELEVEN提供

統一超商持續深耕營運綠實力，為探索永續循環兼顧守護環境生產解方，2023年率零售業之先啟動「永續農場」計畫，繼首批採收高麗菜後，第二批收成作物為嘉南黃金甜玉米，耕作期間使用由7-ELEVEN門市回收即期、已開封或不良報廢品，利用農業生技轉化為有機肥料施做於田間，不僅讓土壤改良資材，更進一步讓報廢品也能煉金。永續農場收成後的玉米透過精緻揀選流程、無塵加工等優選作法，製成「黃金玉米棒」再回到7-ELEVEN販售，預期將可量產近萬根黃金玉米棒，提供消費者低碳飲食新選擇。

統一超商指出，7-ELEVEN永續農場連結門市販售商品、關鍵供應商展開循環經濟探索之路，為了提高門市販售鮮食利用率，與專業農業生技團隊合作，將門市即期、已開封或不良報廢品轉化為富含高有機質的肥料，使用在當季盛產的黃金甜玉米農場中，以小規模量產創造綠色商機。今年2月永續農場初試啼聲，將門市咖啡渣透過生物自然處置方式轉化為有機肥料，首批量產永續高麗菜製成鮮食餐盒，已有70萬名消費者支持體驗。

今年12月7-ELEVEN永續農場第二波永續農作物端出滋味甜蜜的當季黃金甜玉米，從農場到門市全程控溫以0到4度C專車冷鏈配送，以人工採收、2次精緻篩選分級，最後能進入7-ELEVEN販售的玉米在重量、尺寸、鮮度與甜度均有高規格品管規範，其中玉米甜度平均為15度以上，可比愛文芒果或金鑽鳳梨，堪稱黃金甜玉米中王者。

為確保7-ELEVEN販售的黃金玉米棒口口香甜多汁，加工過程使用高溫高壓滅菌，全程無化學添加物，僅以海鹽提味增加風味，最後利用日本真空包裝技術鎖住鮮甜美味，拆袋即時便利性成為7-ELEVEN隱藏版銷售A咖。據內部統計，2022年7-ELEVEN門市平均銷售逾130萬根、換算可堆疊約362座台北101。

統一超商連續5年入選「道瓊永續世界指數」（DJSI），是台灣唯一零售業者入榜，也是全球食品零售業中排名第三，今年在廢棄物管理、資訊安全、健康營養等3項評比中名列產業第一，其中在廢棄物管理中更拿下滿分。

統一超商指出，今年在DJSI廢棄物管理題組中獲得滿分肯定，主要是於營運中持續精進永續循環做法，不儘在可回收廢棄物量增加、廢棄物總量下降，同時達成設定目標。其中，7-ELEVEN永續農場作法獲得肯定外，由統一集團自建「高效智慧回收機」與「OPEN iECO循環杯」結合消費日常展開減少使用塑膠與廢棄物，並創造一次性廢棄物可回收再利用機會，目前「OPEN iECO循環杯」服務已擴及7-ELEVEN、星巴克、21世紀風味館等架構超過1,500家循環杯生態圈；「高效智慧回收機」裝機數超過120台，累積至今回收超過610萬寶特瓶與220萬顆電池。

7-ELEVEN永續農場計畫將門市即期、已開封或不良報廢品與專業農業生技團隊合作轉化為富含高有機質的肥料使用在當季盛產的黃金甜玉米農場中。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN永續農場計畫將門市即期、已開封或不良報廢品與專業農業生技團隊合作轉化為富含高有機質的肥料使用在當季盛產的黃金甜玉米農場中。圖／7-ELEVEN提供
2022年7-ELEVEN門市平均銷售逾130萬根，換算可堆疊約362座台北101。圖／7-ELEVEN提供
2022年7-ELEVEN門市平均銷售逾130萬根，換算可堆疊約362座台北101。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN販售之黃金玉米棒以人工採收、2次精緻篩選分級，最後能進入7-ELEVEN販售的玉米在重量、尺寸、鮮度與甜度均有高規格品管規範。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN販售之黃金玉米棒以人工採收、2次精緻篩選分級，最後能進入7-ELEVEN販售的玉米在重量、尺寸、鮮度與甜度均有高規格品管規範。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN販售之黃金甜玉米從農場到門市全程控溫以0到4度C專車冷鏈配送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN販售之黃金甜玉米從農場到門市全程控溫以0到4度C專車冷鏈配送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN黃金玉米棒香甜多汁，全程無化學添加物僅以海鹽提味增加風味，平均甜度可達15度以上。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN黃金玉米棒香甜多汁，全程無化學添加物僅以海鹽提味增加風味，平均甜度可達15度以上。圖／7-ELEVEN提供
今年12月7-ELEVEN永續農場第二波永續農作物端出滋味甜蜜的當季黃金甜玉米。圖／7-ELEVEN提供
今年12月7-ELEVEN永續農場第二波永續農作物端出滋味甜蜜的當季黃金甜玉米。圖／7-ELEVEN提供

廢棄物 超商 生技

延伸閱讀

台東縣今年查獲14件違法清運廢棄物 9公務員涉貪判刑

香蕉廢棄物華麗轉身 旗山東昌里朝負碳社區邁進

警局環保局聯手出擊 非法傾倒廢棄物現行犯遭逮

通膨扛不住 達美樂5款披薩也漲價！漲幅3~5%集中在這系列

相關新聞

A降B升流感型別轉換 羅一鈞提醒恐在春節前後流行

疾管署發言人羅一鈞今表示，類流感流行型別轉換，目前流感下降，其中流感中雖然仍以A型H3N2為主，B型流感提升，有可能在春...

不接受全紫色！小攤告示牌列「地瓜球九大禁忌」令人傻眼

在街邊或各地夜市，有賣一種炸成金黃色的「地瓜球」，外酥內軟的獨特口感深受民眾喜愛。日前有一名網友發文表示，驚見賣地瓜球的攤位上掛著一張「地瓜球九大禁忌」的告示牌，引發網友熱議，直呼「老闆的心真的千瘡百孔」。

美桂格燕麥疑染沙門氏菌 食藥署：台灣風險低仍會查核

美國食品暨藥物管理局（FDA）官網發布，美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染，...

冬至恐碰到首波寒流 彭啟明：這樣進補才名正言順

不少民眾在冬至吃湯圓或進補，周五是冬至，強烈大陸冷氣團南下，台北可能低於10度，成為今年首波寒流。天氣風險公司總經理彭啟...

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情期間推廣使用的「台灣社交距離APP」已完成階段性任務，且 Apple及Google團隊已...

為何女性往往比男性更加長壽？ 科學家給答案

在全球所有國家的平均壽命裡，女性的壽命永遠都比男性來高，就連在超過116歲的超級人瑞中，前24名也全部都是女性，為什麼女性往往比男性更加長壽？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。