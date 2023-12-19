食藥署：安黴隆親水性乳膏療效不足 逾8.5萬支全回收

你從幾歲開始，覺得自己變老了呢？許多人會回答35歲或55歲，氣力、外貌、體態不斷下滑，「斷崖式衰老」讓你意識到青春真的不再！但也有些人，即便過了60歲仍然活力滿滿，甚至視覺年齡才40歲左右。究竟，人們看起來比實際年齡更顯老的關鍵是什麼？日本精神科醫師提出解答。

2023-12-19 15:48