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食藥署：安黴隆親水性乳膏療效不足 逾8.5萬支全回收

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署副署長陳惠芳說，本次回收的批號分別為：P0102801、P0303302、P0605603、P0605704、P1002705、H0206501。圖／食藥署提供
食藥署副署長陳惠芳說，本次回收的批號分別為：P0102801、P0303302、P0605603、P0605704、P1002705、H0206501。圖／食藥署提供

安黴隆親水性乳膏用於皮癬菌、黴菌、灰指甲、香港腳等皮膚病治療，但療效不足，擦了恐無效。衛福部食藥署今天公布，該產品批號P0102801，在第12個月時，其中一款主成分含量不足，預防性將8批共8萬5747支回收，並要求業者在明年1月7日前完成回收，並繳交檢討報告。

食藥署副署長陳惠芳說，安黴隆親水性乳膏為處方用藥，適應症包括髮癬菌、皮癬菌、黴菌、革蘭氏陽性菌及念珠狀菌、 感染所引起之皮膚病、指甲癬（灰指甲）濕疹、汗斑、丘疹、牛皮癬、體癬、頭癬、股癬、鬚癬、尿布疹、擦疹、足癬（香港腳）、念珠狀菌陰唇炎、龜頭炎等皮膚病。

陳惠芳指出，這款藥品效期為24個月，許可證持有廠商為永勝藥品工業股份有限公司，廠商在持續性安定性試驗第12個月時，發現批號P0102801主成分之一的triamcinolone acetonide，含量僅80.9%，低於原核准規格的90％至110%，含量低於原核准規格，故啟動全批號預防性回收。

陳惠芳表示，本次回收的批號分別為：P0102801、P0303302、P0605603、P0605704、P1002705、H0206501，總計回收8萬5747支，這是該廠商近年首次發生違規，該藥品去年健保年度用量約1.1萬支，市佔率約3.46%。

食藥署副署長陳惠芳說，安黴隆親水性乳膏為處方用藥，適應症包括髮癬菌、皮癬菌等。圖／食藥署提供
食藥署副署長陳惠芳說，安黴隆親水性乳膏為處方用藥，適應症包括髮癬菌、皮癬菌等。圖／食藥署提供

指甲 食藥署 黴菌

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