薛瑞元：提高幼兒專責醫費用 補助送兒科醫師出國

為優化兒童醫療照護，衛福部長薛瑞元今天表示，明年起專責醫師照顧1名幼兒費用將從新台幣500元提高到1000元，並將補助年輕醫師出國進修，盼吸引年輕醫師投入兒童醫療。

衛生福利部醫事司今天舉辦「112年度優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，薛瑞元出席並致詞表示，優化兒童醫療照護為4年計畫（民國110至113年），總經費共28億元，經向行政院爭取，計畫最後一年、即113年預算單年度就有20億元，且第二期計畫規模將比照，每年有約20億元預算。

預算運用部分，薛瑞元說明，其中幼兒專責醫師制度目前已在全國執行；且原本專責醫師照顧1名幼兒補助500元，明年起將增加到1000元，讓醫師可以請個管師。

核心醫院部分，薛瑞元指出，除了明年會有補貼，也希望招募特殊領域的年輕醫師，包括「新生兒照顧、兒童重症、兒童癌症、遺傳性疾病的診斷與治療」4大領域，補助年輕醫師到國外進修，盼更多年輕醫師願意投入兒童醫療照護。

薛瑞元表示，在少子化浪潮下，孩子變少，重難罕症也變少，但兒科醫師在訓練過程中，若沒有足夠個案可學習，未來碰到會不知道如何處理，國外有來自四面八方的個案，盼藉由這樣的訓練，可以提升兒童醫療照顧。

薛瑞元也指出，國健署將持續進行兒童死因回溯分析，找出可避免的死亡，知道未來可提供哪些預防措施；另外在早療系統，盼讓發展遲緩的孩子在黃金期就能進入治療，降低失能程度與比例。希望各界一起努力，讓小孩子出生後都能得到最好的照顧。

各計畫狀況，衛福部新聞資料指出，「核心醫院計畫」今年加入馬偕兒童醫院、花蓮慈濟醫院等，強化東部地區服務量能；並建置「兒童困難診斷疾病平台」，透過跨院際照會機制，提供困難診斷疾病病童全面性臨床評估。

周產期照護品質為影響嬰兒死亡率重要關鍵，衛福部指出，「周產期照護網絡計畫」已累計達成高危險妊娠孕產婦產前轉診262次、高危險新生兒外接430次。今年並補助16個縣市中資源不足區域的醫院，提供24小時兒童緊急醫療服務。

衛福部表示，已於全國22縣市推動0到3歲「幼兒專責醫師制度」，自今年11月起將新生兒全面納入，目前已有1882名幼兒專責醫師提供服務，參與醫療院所共1048間，收案幼兒逾18.4萬人，全國涵蓋率達40.5%。