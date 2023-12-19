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新冠變異株JN.1境外移入飆升 羅一鈞：本土占3％仍低

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說明JN.1變異株狀況。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說明JN.1變異株狀況。記者李青縈／攝影

明年1月中下旬恐有新一波新冠疫情流行，又出現新型變異株。疾管署發言人羅一鈞呼籲民眾儘速接種疫苗，現有XBB疫苗對於XBB系列及BA.2.86系列（BA.2.86、JN.1等）變異株皆有保護力。疫情中心主任郭宏偉說，新冠病毒株JN.1本土檢出占比為3%，但是境外移入部分明顯增加，占近3成。

郭宏偉表示，近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （81%）為主，其次為XBB.1.9.1 （6%)、BA.2.86 （5%）及JN.1 （3%）等；境外檢出病毒株以EG.5 （53%）為主，其次為JN.1 （28%）及BA.2.86 （5%）等。JN.1為BA.2.86子代變異株，於多國占比快速上升，其中新加坡占比約60%，已成為該國主流變異株。

羅一鈞引述世界衛生組織（WHO）推估表示，依現有證據顯示，BA.2.86及衍生變異株（如：JN.1）可能具有較高免疫逃脫性，占比呈上升趨勢。惟疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。目前推估仍維持在1月中下旬達到高峰，預估每日會有1.8萬至2萬人感染新冠病毒，尚未觀察到JN.1在本土增加趨勢。

羅一鈞說，依據荷蘭今年10月9日至12月5日針對60歲以上接種新冠XBB.1.5疫苗效益研究顯示，對於預防感染後住院保護力可達70.7％；預防重症（住加護病房）保護力可達73.3％。另WHO亦於12月13日公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB.1.5疫苗對於XBB系列（EG.5、HK.3及HV.1等）及BA.2.86系列（BA.2.86、JN.1等）之變異株皆有保護力。

疫苗

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