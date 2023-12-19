55歲男情緒焦躁、記憶力減退疑染腸胃型感冒 驗血曝重金屬中毒

彰化縣55歲洪姓男子情緒焦躁和記憶力減退，以為是上了年紀的症狀，近日錯把腹痛、呼吸急促當腸胃型感冒，就醫驗血確診為重金屬中毒，懷疑與長期從金屬表面處理工作有關，目前服藥和注射針劑緩解症狀。

再過5天就是西洋耶誕節，彰化縣二林基督教醫院今天舉辦「2023聖誕節音樂會-聖誕報佳音」，邀請「向日葵學園」學生獻唱聖歌，並不忘衛教宣導，腎臟科醫師江芳瑩針對彰化縣盛行的金屬表面處理行業可能衍生重金屬汙染，及重金屬中毒對腎臟的危害來談預防重金屬中毒。

江芳瑩表示，腎臟是人體重要器官，負責過濾血液中的廢物和毒素，同時調節體內的水分和電解質平衡，當人體長期或過量曝露在鉛、汞、鎘等重金屬環境裡，可能引發嚴重的腎臟傷害，近日有一名洪姓病人因腹痛、貧血、焦躁、呼吸急促及記憶力衰退等症狀求醫，抽血檢驗報告顯示金重金屬中毒。

洪姓病人告訴醫護，自己從事金屬表面處理相關工作，長期接觸工業廢水，看情況戴口罩和手套。江芳瑩說，鉛會積聚在腎臟組織而損害功能，汞中毒可引起急性腎損傷，鎘是廢水和煙霧中的常見汙染物，長期接觸可能導致腎臟功能減退，甚至形成腎結石，民眾最好減少接觸汙染的材料，不得不接觸時應全程戴口罩和手套。

江芳瑩說，除了盡量身處有重金屬汙染之虞的環境，飲食要確保沒重金屬汙染，平日適量飲水、控制鈉攝入、多攝取膳食纖維的食物，不過量飲酒、不吸菸，服藥應在醫師指導下使用，並選擇無重金屬成分的藥物，日常生活多管齊下護腎。