不滿年終與調薪差別待遇 工會：要長勤請假影響航班？

長榮航空機師22日發起為期2周的罷工投票，明年1月5日開票，不排除農曆過年罷工，引發關注。台灣機場地勤產業工會今天籲行政院、交通部及民航局，立刻要求長榮集團和子公司員工溝通，處理年終與年度調薪作業要集團一致，而非到跨年連假再上演集體請假、影響航班風波。

台灣機場地勤產業工會今天聲明，對於行政院副院長鄭文燦日前呼籲，長榮應與機師有更好溝通，尋找更大共識。長榮航勤員工則希望行政院、交通部、民航局可以看見，不只機師，長榮集團也應和各部門、子公司員工有更好溝通。

台灣機場地勤產業工會指出，長榮航勤因勞動條件低劣導致人力嚴重不足，今年元旦因年終只領1個月，和母公司年終3個月落差過大，嚴重差別待遇成導火線，數百位長榮航勤員工自發性請、休假，演變到影響航班；許多長榮航勤員工也發現，原來長榮航勤企業工會一直被主管霸占，不為基層爭取，遂發起加入工會連署，才終於爭取到長榮航勤加發激勵金給基層員工。

台灣機場地勤產業工會表示，長榮航勤基層員工主張單純，航班作業是各部門共同完成，高營收、高淨利是集團共同成果，子公司同仁不該被差別待遇，年終基數和年度調薪作業理應和母公司一致。

台灣機場地勤產業工會強調，該主張極為卑微，因長榮集團目前年終獎金是用本薪計算，子公司同仁薪資遠低於機師、其它母公司員工，甚至有部分基層員工本薪和基本工資差不多，就算基數一致，實領數額也比母公司員工低，對稅後淨利達歷史新高的長榮航空來說，並不是很難達到的要求。

台灣機場地勤產業工會說，和長榮航空企業工會一再呼籲年終和年度調薪作業應集團一致，並盡速提供具體方案協商；但長榮航勤員工看到的是，長榮航空企業工會直播12月14日勞資會議現場，資方代表用沉默當溝通，基層員工非常生氣。