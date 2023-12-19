美桂格燕麥疑染沙門氏菌 食藥署：台灣風險低仍會查核

美國食品暨藥物管理局（FDA）官網發布，美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州及其他地區的40多項產品，我食藥署表示，近2年未有同系列或批號產品進口，會針對類似燕麥產品抽驗，不過目前風險很低，抽驗件數不多，有檢出疑慮才會進一步擴大查驗。

華盛頓郵報報導，美國燕麥棒市占率第二大業者桂格燕麥（Quaker Oats），旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的近40種產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。

食藥署副署長林金富表示，查詢邊境查驗自動化資訊管理（IFI）系統，自111年1月1日至112年12月17日止，未有此次美國FDA發布回收警訊產品（燕麥等）的輸入紀錄，會啟動相關產品後市場稽查，並由衛生局主責，以確認類似產品有沒有相關問題。

林金富說，因為相關產品沒有輸台紀錄，會請區管中心了解國際輿情，同時檢視桂格其他進口品項，以及國內生產的相關產品，會以查驗的形式執行，確認國內有無類似情形，但因為目前風險較低，執行的件數不會太多，如有檢出就會擴大查驗，沒有就會結案。

台灣佳格日前說明，生產的桂格燕麥系列產品有定期主動檢驗沙門氏菌，檢驗結果皆安全無虞、符合法規。食藥署也已證實，美國FDA通報需要回收的美國桂格燕麥棒與麥片，近兩年來均未進口至台灣，「本公司亦無進口美國桂格之產品」。