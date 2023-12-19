天氣冷禽流感蠢動 農業部：監控候鳥路徑與排遺降風險

強烈大陸冷氣團今天南下，也是禽流感的高峰期，農業部表示，會透過監測狀況，了解候鳥遷徙的路徑與排遺(糞便)檢測狀況，希望透過各界合作，把傷害降到最低。

農業部代理部長陳駿季表示，禽流感發生，最主要是由候鳥帶來的，從過往國外的經驗，當在第一波寒流來的時候，溫度降到大概15度以下，可能就會有一些候鳥，陸陸續續進到台灣來，我國確實也監測到，近期候鳥來台路徑，進一步強化生物安全防範作為。

陳駿季說，在種雞場、蛋雞場本身的周邊清場黑網的防範，也會在候鳥飛行路徑中，加強排遺檢測，若檢測到可能的禽流感病毒，會針對周遭禽場加強抽檢，希望第一時間能發現禽場的感染。

他說，整個養禽過程中，有雞隻死亡，會進到化製廠，因此也會監控化製廠，當雞隻死亡超出預期異常情況，就會從化製場回溯養雞場，檢測是否因禽流感產生雞隻暴斃死亡情形，這些作為從今年9月就開始啟動了，也會進一步監控相關氣流，特別與氣象局合作，這些氣流情形，也能預測候鳥狀況，透過一起合作，把禽流感傷害風險降到最低。