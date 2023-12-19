碳交所周五首批碳權交易 薛富盛：國外碳權無法抵碳費

碳權交易所本周五啟動首批碳權交易，中鋼等業者規畫購入碳權用於產品碳中和。環境部長薛富盛強調，國外碳權對企業ESG或碳中和有幫助，但「不能抵未來我國要課徵的碳費」，然未來碳費制度更周全後則可考量抵碳費。

薛富盛今天出席112年「資源循環創新研發成果發表會」，針對企業有意購買國外碳權一事，他會後接受聯訪時表示，碳權交易所是由經管會負責，但站在環境部立場要提醒，國外碳權不見得能抵明年要徵收的碳費。碳費徵收考量的重點在於，碳費的收受是要對台灣的減碳有實質幫助，國外碳權對企業做ESG或碳中和有幫助，鼓勵企業購買，但要強調，國外碳權不能抵未來要徵收的碳費，除非未來碳費制度更周全後，才有考量抵碳費的可能。

碳權交易也帶動股市波動，薛富盛表示，希望大家不要把碳權交易所看成證券交易所，這是兩回事，若要做短線投資，還是回歸正常股市或債券等理財方式，不要把碳權交易所作為短期運作資金的考量。

碳費審議委員遴選進度部分，薛富盛指出，碳費審議委員會遴選要點公告後，現在刻正進行委員徵詢部分，由於台灣是第一次實施碳費，希望委員專業涵蓋的領域及產業能更周全，讓社會各層面的聲音都能被聽到，委員的遴選將兼顧產官學、公民團體、環保團體等意見，因此遴選時間尚須更多考量空間，但強調會如期在明年第1季組成審議委員會，並公告碳費費率。

另有關資源循環促進法的進度，薛富盛說，此法涉及層面很廣，草案還在研擬中，希望能聽到更多產業及學者的意見，讓草案能更嚴謹且符合資源循環的方向，將會按照原訂時程推動，也就是明年2月預告。