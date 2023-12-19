熱液化尼龍可成廢棄紡織解方 薛富盛：零廢棄仍是挑戰
環境部每年公開徵求「資源回收創新研發補助計畫」，自2012年起至去年止，已補助199案，今年補助21案共4975萬元。環境部長薛富盛表示，台灣家戶垃圾回收率約57％、事業廢棄物回收率達87％，相比其他國家算「前段班」，但要把廢棄物「物盡其用」達到零廢棄仍是挑戰。
薛富盛今出席112年「資源循環創新研發成果發表會」，他致詞時表示，環境部每年都會舉辦資源循環創新研發成果發表會，以往編列5000萬元鼓勵產學各界提出資源循環的創意及發想，今年國發會再增加5000萬給環境部推動資源後環創新研發，因此明年起每年會有1億元經費。
薛富盛說，環境部自2012年起至迄今已補助199案，其中今年度補助21案共4975萬元；今年成果發表會獲得亮眼成果，包含推動以租代售、源頭減量、綠色設計等概念；他指出，科技研發是台灣強項，而人才是珍貴資產，在未來台灣環境永續發展、資源循環上扮演重要角色。
薛富盛指出，過去環境部希望從源頭減少垃圾產生量，績效雖不錯，但坦言垃圾量仍不斷增加；參與COP28時也與其他國家討論其議題，目前台灣家戶垃圾回收率約57％、事業廢棄物回收率達87％，「算是前段班學生」，但要如何將家戶或是事業廢棄物物盡其用，達到零廢棄的目標，未來還須面對許多挑戰。
研究廢棄尼龍織物再生技術的北科大團隊表示，透過純水熱液化法，調控溫度及壓力可將廢棄尼龍織物分解為單體原料，並再製成新尼龍材料，新生的彈性尼龍材料不僅可穩定進行熔融紡絲，其纖維更具高韌性及高強度。
北科大團隊指出，快時尚造成廢棄紡織品問題，過去回收混紡的衣物都由人工分離，但水熱液化法僅作用尼龍上，可輕易分離，盼未來有機會可擴大應用。目前還原原料再利用率約8成，但工業提升其設備可望達百分之百再利用率。
環境部表示，今年度21個創新研究補助案還包含「再生纖維循環衣，減碳可達15％」。紡織業為相當耗能的產業之一，預估2030年耗用的資源及所產生的廢棄物均將大量增加。根據統計，我國目前消費後紡織品年回收量約達7至8萬公噸，其中約半數以二手衣外銷或再販售，約13％以抹布或填充料等形式降級使用、16％再製為燃料棒供產業鍋爐需求或再生能源發電，另約18％因無法回收再用只能進入焚化爐。
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