搶救少子化危機 衛福部將公費送兒科醫師出國進修

衛福部今舉辦「優化兒童醫療照顧計畫成果發表會」，衛福部長薛瑞元出席致詞，除了感謝各醫院的努力，更宣布未來將提供兒科醫師進修補助，希望讓兒童重難罕的醫療照顧更全面。他表示，針對新生兒照顧、兒童重症照顧、兒童癌症、遺傳性疾病診斷跟治療會提供短期進修補助。

優化兒童醫療照護計畫協調管理中心執行秘書長陳美惠分享，優化兒童醫療照顧計畫在核心「兒童重難罕症照顧」部分，重症團隊完成173次兒童重症轉診；而兒童困難診斷平台收案23位，已有6位獲得明確診斷及治療。「周產期與兒童緊急照護」部分，累積430次新生兒外接團隊，超過200次高危險妊娠轉診。「幼兒專責醫師制度」目前已經收案18萬名幼兒，涵蓋率達四成。

薛瑞元表示，優化兒童醫療計畫已經執行3年，最後一年衛福部向行政院爭取擴大預算，除了幼兒專責醫師實施範圍已經從11月開始擴大全面實施外，明年專責醫師照顧一名幼兒的費用也從500元提高到1000元。

針對兒童照顧問題，薛瑞元說，少子化讓兒童重難罕症變少，為避免兒科醫師對於個案訓練不足，接下來將規劃讓部分年輕專科醫師補助公費到國外短期進修，時間可能約三個月至半年，希望針對生兒照顧、兒童重症照顧、兒童癌症、遺傳性疾病診斷跟治療 這四個領域補助，讓年輕醫師願意投入。