社區藥局電子處方箋領藥 113年第1季花蓮試辦

虛擬健保卡將推出電子處方箋，健保署長石崇良宣布，明年第1季起花蓮縣搶先試辦，民眾赴社區藥局，只要拿出手機開啟健康存摺APP，藥師掃描QRcode，民眾就能「一機」完成領藥。

石崇良今天上午出席衛生福利部中央健康保險署舉辦的「虛擬健保卡數位創新應用標竿學習與前瞻」分享會，他在致詞時表示，虛擬健保卡後續籌劃可串接遠距平台、電子處方箋、數位簽章、就醫識別碼及電子支付等配套，以提供無縫接軌的數位化就醫流程為目標。

石崇良後會接受媒體聯訪表示，現階段正在籌劃電子處方箋試辦計畫，初步規劃從幅員廣大的花蓮縣，不分鄉鎮全縣搶先試辦，領有慢性處方箋或一般處方箋的民眾都是適用對象，虛擬健保卡使用範圍將不再僅限於醫院，會走進社區藥局、診所，預計明年第1季開始試辦。

石崇良進一步說明這項創新數位化領藥模式，未來民眾在診間看完診後，處方箋將會以QRcode型式儲存在手機內部，存取空間有2種類型，包含在健保署的「全民健保行動快易通健康存摺」APP或透過醫院APP包裹，民眾只須到健保特約社區藥局掃描QRcode，就能輕鬆領藥。

石崇良說，過去紙本處方箋容易遺失，必須重新回醫院看診才能再次取得，花蓮縣交通不方便、往返醫院辛苦，因此成為首個試辦縣市，開辦後預計每3個月檢討1次，希望推廣至全台適用。虛擬健保卡經基本資料認證，除了本人持有，還可同時綁定孩童或長者，避免數位落差。

另外，明年起將擴大推動在宅醫療虛擬健保卡，因患者在家或機構，若沒有帶讀卡機，就無法刷健保卡，未來可透過雲端技術刷卡，辨識身分啟動雲端藥歷。石崇良表示，期待電子處方箋早日推廣全台，提升居家看診便利性，不可能要求病家都有印表機，掃描QRcode藥局拿藥更可行。

虛擬健保卡民國111年正式運用在居家醫療、遠距醫療及視訊診療，甚至擴大至一般門診，截至112年11月底，已有65萬人持有虛擬健保卡、330家院所提供服務，民眾只須透過手機「健保快易通」APP就可認證身分進行看診，結合醫院APP串接報到、門診、檢查、批價等就醫流程。