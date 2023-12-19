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元旦連假國旅平均訂房率逾6成 這5縣市跨年日夯已破8成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台北101往年都是民眾跨年熱門地點。圖為去年跨年活動，本報資料照
台北101往年都是民眾跨年熱門地點。圖為去年跨年活動，本報資料照

元旦連假12月30日至2024月1月1日將至，不少人會到外縣市跨年出遊，根據交通部觀光署截至12月15日統計，連假前2日平均訂房率為64.73%，較去年同期增7.26%。其中12月31日跨年當天訂房率已達8成以上有台北市、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市，台北市更高達87.05%。

每年元旦連假，各國家風景區及主題樂園都會舉辦跨年或迎曙光活動，今年以來，各連續假期訂房率普遍不超過6成，旅宿業者普遍認為，出國旅遊熱潮尚未退燒，進而影響國旅市場，對元旦連假仍表示不樂觀。

觀光署統計分析，元旦連假前2日平均訂房率已有13個縣市超過7成，相較於去年同時間僅2縣市突破7成增加不少，其中台北市、嘉義縣、台南市等3縣市訂房率更超過8成，台北市最高達85.39%，可見這3縣市跨年活動吸引較多旅客。

若以個別日期來看，12月30日訂房率達8成以上的有台北市及嘉義縣；12月31日跨年日訂房率達8成以上的有台北市、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市等5縣市，其中，台北市去年受疫情剛解封影響，訂房率僅74.33%，今年反轉位居全台第1，高達87.05%。

至於以往為迎接第一道曙光熱門選擇的花蓮、台東縣，前2日平均訂房率分別為74.24%、73.51%，有東部旅宿業者說，往年花東跨年訂房率都可達9成以上，甚至一房難求，今年雖然回升，但仍有落差。另外，澎湖、金門及連江縣等外島地區平均訂房率則僅2成左右。

觀光署指出，不少民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。另外，各縣市於收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。

訂房 元旦連假 北市

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