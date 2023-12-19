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罹第二型糖尿病卻抗拒吃藥 醫提醒：小心衍生其他疾病

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師吳佾璇說，糖尿病若未能好好控制，會引起心血管疾病、腎臟及視網膜等病變問題。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師吳佾璇說，糖尿病若未能好好控制，會引起心血管疾病、腎臟及視網膜等病變問題。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名38歲補教老師平時除上課外鮮少運動，加上壓力大，晚上經常吃宵夜，體重直線上升，參加健檢時發現血糖偏高，醫師建議藥物控制，但他認為還年輕沒有定期追蹤服藥，直到日前他看課本時變得模糊，且精神容易萎靡疲勞，連忙就醫檢查，結果血糖飆高到260，讓他後悔不已。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師吳佾璇說，門診經常遇到初診斷「第二型糖尿病」的病人，會經常提出「我一定要吃藥嗎？」或者「藥要吃到什麼時候？」以及「我沒有不舒服為什麼吃藥？」「不吃藥會怎麼樣？」等問題，之後就會消失一段時間，等到病情加重，才又看到患者回診就醫。

根據中華民國糖尿病學會建議，非懷孕成年人糖尿病的治療目標為「糖化血色素」< 7.0 % (需個別化考量)、「空腹血糖」介於 80~130 mg/dl、飯後血糖介於80~160 mg/dl，但不少民眾得知患病當下，會出現拒絕接受、不願承認的心情，因而抗拒改變，也不願服藥治療，導致後續衍伸出更多問題，包括心血管疾病、腦血管疾病、腎臟病變、周邊神經病變、視神經病變等。

吳佾璇說，糖尿病需要長時間追蹤與治療，即便沒有察覺異狀，本身也要有長期抗戰的心理準備，治療期間醫師會根據疾病嚴重程度、病人年齡及身體狀況，考量調整藥物劑量。

她說，藉由完整的糖尿病照護如控制血壓、血脂肪、杜絕不良習慣如抽菸飲酒，並調整生活作息、維持健康飲食，搭配減重、運動等方式多管齊下，才是治療高血糖的基本原則，以減少或延緩發生糖尿病併發症。

吳佾璇說，隨著網路資訊發達，病人普遍對疾病都有基本的認識及想法，在治療方面若有疑問，不妨多與醫師討論，提出個人的喜好與價值觀，讓醫師規畫較為彈性且可行的解決方案，但切記必須遵照醫囑按時服藥，用藥中如有不適應，也要與醫師討論，切勿自行停藥或減藥，才能打贏這場戰役。

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