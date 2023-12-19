元旦連假將至 高公局分析國道好走時段出爐

元旦連續假期12月30日至2024月1月1日將至，高速公路局提醒，今年元旦連假期間將有大量返鄉及旅遊旅次，其中南向車流尖峰多集中在元旦連假第1、2天上午，北向車流尖峰多集中在第2、3天下午，呼籲用路人多利用公共運輸，或利用台61改道行駛。

高公局指出，考量尖峰時段國道將湧入大量車潮，西部國道12月30日至31日，南向用路人建議早上6點前或中午12點後出發；12月31日至1月1日，中部地區北向用路人建議上午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。

國5部分，高公局建議，12月30日至31日，南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發。12月31日至1月1日，北向用路人建議上午9點前出發。

高公局也說，為維持連假期間國道合理服務水準，規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。12月30日清晨5點至中午12點，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0點至中午12點，封閉國5石碇、坪林南向入口。