快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假將至 高公局分析國道好走時段出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
元旦連假期間將有大量返鄉及旅遊旅次，其中南向車流尖峰多集中在元旦連假第1、2天上午，北向車流尖峰多集中在第2、3天下午。示意圖／本報系資料照片
元旦連假期間將有大量返鄉及旅遊旅次，其中南向車流尖峰多集中在元旦連假第1、2天上午，北向車流尖峰多集中在第2、3天下午。示意圖／本報系資料照片

元旦連續假期12月30日至2024月1月1日將至，高速公路局提醒，今年元旦連假期間將有大量返鄉及旅遊旅次，其中南向車流尖峰多集中在元旦連假第1、2天上午，北向車流尖峰多集中在第2、3天下午，呼籲用路人多利用公共運輸，或利用台61改道行駛。

高公局指出，考量尖峰時段國道將湧入大量車潮，西部國道12月30日至31日，南向用路人建議早上6點前或中午12點後出發；12月31日至1月1日，中部地區北向用路人建議上午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。

國5部分，高公局建議，12月30日至31日，南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發。12月31日至1月1日，北向用路人建議上午9點前出發。

高公局也說，為維持連假期間國道合理服務水準，規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。12月30日清晨5點至中午12點，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0點至中午12點，封閉國5石碇、坪林南向入口。

高公局指出，12月31日清晨5點至中午12點，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。12月31日至1月1日，每日中午12點至晚間9點，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

元旦連續假期匝道封閉措施。圖／高公局提供
元旦連續假期匝道封閉措施。圖／高公局提供

元旦連假 國道

延伸閱讀

施工電纜釀國道死傷 高公局：擴大台電施工需申請範圍

元旦連假國道易湧車潮 高公局公布11條替代道路更順暢

國道今年已53件交通死亡事故 高公局公布4成5在這時段

施工電纜掉落國道釀死傷事故 高公局將對台電開罰6萬元

相關新聞

公職護加班未滿1小時無加班費 台大：給薪恐致經營困難

勞基法規定，勞工加班費以分計算，但公務人員職場保障不受該法限制，加班時數未滿1小時無法計入。台大醫院醫療人員分為公務人員...

元旦連假將至 高公局分析國道好走時段出爐

元旦連續假期12月30日至2024月1月1日將至， 高速公路局提醒，今年元旦連假期間將有大量返鄉及旅遊旅次，其中南向車流...

下探9度以下恐成首波寒流 今下半天起溫度直墜冷到周六

中央氣象署發布14縣市陸上強風特報。今天下午起，受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，各地溫度一路下滑，冷到周六清晨；期間...

跨年元旦連假疏運 台鐵加開列車21日0時開放訂票

元旦連假將至，台鐵局今天宣布，今年12月29日至2024年1月1日，再加開東線6列次、台東經高雄往台北、台北經高雄往臺東...

新冠變異株JN.1各國流行 薛瑞元曝國內必要時會做這事

新冠病毒變異株JN.1正在世界各國流行，國內新冠疫情是否需要擔心？衛福部長薛瑞元表示，目前觀察新冠病毒變異株JN.1，相...

天氣冷禽流感蠢動 農業部：監控候鳥路徑與排遺降風險

強烈大陸冷氣團今天南下，也是禽流感的高峰期，農業部表示，會透過監測狀況，了解候鳥遷徙的路徑與排遺(糞便)檢測狀況，希望透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。