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鼓勵醫院投資數位化 達標可減輕三班護病比

中央社／ 台北19日電
醫院評鑑未來研擬加入數位發展，同時對投資數位化的醫院，將減輕「三班護病比」要求。示意圖／本報系資料照片
醫院評鑑未來研擬加入數位發展，同時對投資數位化的醫院，將減輕「三班護病比」要求。示意圖／本報系資料照片

台灣醫療發展下一步將聚焦數位化介入輔助，衛福部長薛瑞元表示，改變將從醫學中心做起，醫院評鑑未來研擬加入數位發展；同時對投資數位化的醫院，將減輕「三班護病比」要求。

薛瑞元今天出席衛生福利部中央健康保險署舉辦的「虛擬健保卡數位創新應用標竿學習與前瞻」分享會，他在致詞時表示，虛擬健保卡就醫模式110年完成試辦，目前全台灣已有超過65萬人持有虛擬健保卡，未來不僅在城市地區，更能協助偏鄉、離島、交通不便等地區民眾就醫便利性。

薛瑞元說，台灣醫療體系數位化工作，希望達到節省醫院端人力、改善醫療品質及提升民眾就醫就診方便性等3大目標，過去在推動數位化工作容易遇到的問題，是當醫療院所必須增加投資時，如果沒有在短時間內看到成效，就會裹足不前，導致數位化速度變慢。

薛瑞元表示，過去曾赴中國參訪當地醫院，發現確實有部分數位化比台灣更進步，其中數位化支付是關鍵，包含掛號、批價等流程都被優化，但走進門診區，等候看診依然還是排到天昏地暗，台灣的數位醫療絕對不會僅限於此，「我們更著重提升醫療品質。」

薛瑞元說，強化醫院投資數位醫療動力，不僅研擬未來從醫學中心開始，將新增「數位醫療」作為醫院評鑑項目；另一方面在衛福部推動「三班護病比」之際，醫院勢必需要採取數位化設施或工作程序，減少護理人員工作負擔，若院方投入數位化醫療，研擬減輕「三班護病比」要求。

健保卡 薛瑞元

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