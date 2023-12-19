下探9度以下恐成首波寒流 今下半天起溫度直墜冷到周六

中央氣象署發布14縣市陸上強風特報。今天下午起，受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，各地溫度一路下滑，冷到周六清晨；期間周四至周五最冷，除了南部，各地高溫未達20度，中部以北及東北部低溫僅9至10度，其他地區低溫13至15度。周六白天冷空氣稍緩，但溫度回升極有限，且周日再有另波大陸冷氣團，氣溫再降。

中央氣象署上午發布陸上強風特報，預估影響至周五晚上。今天下午起，台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖，有8至9級強陣風。

明晨起，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖，有9至11級強陣風；基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天至明天，受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，各地溫度明顯下降。

周四至周六清晨，各地低溫明顯，其中周四至周五，除了南部高溫預估還有23度，其他地區都未達20度，中部、台東、澎湖高溫18至19度，金門、桃園以北及東北部12至14度，馬祖更僅10度。

她說，周四深夜至周五清晨，馬祖降至7度，金門、中部以北及東北部9至10度，其他地區低溫13至15度，沿海地區及空曠地區低溫還會再降1至2度，降幅甚或更多。

周六白天起，這波冷空氣稍緩；然而，減弱歸減弱，溫度回升仍極為有限，很快到了周日，再有另一波大陸冷氣團影響，氣溫又會再下降。

伍婉華說，整體而言，未來一周，北部、東北部、金門馬祖澎湖全天溫差小，約2至3度；花東地區溫差4至6度；中南部溫差8至11度。

降雨型態方面，伍婉華表示，今、明兩天，台灣附近水氣多，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，南部山區有零星短暫降雨機率；明天迎風面的基隆北海岸、宜蘭山區、大台北山區局部大雨，預估水氣到周四稍減，不過桃園以北、東半部仍有短暫降雨，甚至持續到周六。

下周日大陸冷氣團影響，迎風面仍是主要降雨地區，其他地區則可見陽光。