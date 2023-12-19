在家就能看！台江處記錄黑琵1823隻 即時影像直播
台江國家公園管理處今年11月完成「北汕尾水鳥生態保護區生態即時影像監視系統建置計畫」，於人稱「大池仔」的黑面琵鷺重要棲地北側建置360度全功能網路攝影機，將攝錄的即時影像透過網路直播呈現於台江處官網，讓民眾「在家不出門，能知黑琵事」。
台江國家公園表示，黑面琵鷺是全球注目的保育類物種，目前已知的繁殖地位於南北韓交界非武裝軍事區及大陸遼東半島外海的無人小島，每年自9月中旬起向南遷移，超過全球數量60%的黑面琵鷺會飛抵台灣度冬，台江國家公園及周緣地區是黑面琵鷺在台度冬的重要棲地。台江處致力黑面琵鷺保育研究，每年辦理黑琵數量調查，並配合全球黑琵普查，建立族群數量資料。
今年1月全球黑面琵鷺族群數量為6603隻，其中台灣地區4228隻，占全球總數量64%；本月9日台江處於台南地區的調查，記錄黑面琵鷺1823隻。黑面琵鷺度冬期間，民眾皆可在台江處官網查詢相關數量資料，也可一併於官網（黑琵專區\黑琵直播）欣賞七股賞鳥亭及北汕尾水鳥生態保護區黑面琵鷺或其他冬候鳥的即時影像，在家就能看黑琵。
台江處表示，近年除推廣生態友善棲地營造，打造候鳥完整覓食棲地環境外，更針對十份黑面琵鷺生態保護區及北汕尾水鳥生態保護區等重要黑面琵鷺棲地，進行棲地評估及改善試驗監測，期提升黑面琵鷺等候鳥的棲地品質，讓候鳥能健康且安心地度冬，民眾能欣賞到豐富的候鳥生態美景。
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