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賈新興：日韓美西偏冷「白色耶誕節」台灣挑戰8度以下低溫

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
強烈大陸冷氣團南下影響，台灣明起一天比天冷。本報資料照片
強烈大陸冷氣團南下影響，台灣明起一天比天冷。本報資料照片

耶誕節將至，全球很多地區寒流來襲，非常冷。強烈大陸冷氣團今天南下逐漸影響台灣，明天起一天比一天冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，這波冷氣團苗栗以北空曠區可能出現8度或以下的低溫，至於美西、北歐、中國長江以南、日韓偏冷，「white Christmas」（下雪的白色耶誕節） 機率高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，自上周以來入冬以來最強的「極地大陸(cP)氣團」，侵襲華中以北及日韓，多地創下低溫的歷史紀錄。台灣雖只受到其邊緣的影響，已有一波達「強烈大陸冷氣團」，另一波則在接近中。

賈新興指出，23至28日包括美西、北歐、中國長江以南、日韓都偏冷，「white Christmas」（下雪的白色耶誕節） 機率高。但美國中西部及東半部偏暖，英國及歐洲也偏暖，如要出國需要注意天氣。

日本及韓國最近都有寒流，日本氣象廳指出，寒流侵襲，北日本未來一周比平常冷的日子持續多日，靠近日本海地區會降雪，且降雪量大，九州北部地方今天會降雪。

至於韓國，韓國媒體報導，前天寒流來襲，包括濟州島、全羅地區及忠清地區都強降雪，多地道路禁止通行、航班和客運停航，甚至部分高鐵因氣溫太低玻璃窗出現裂縫。明天早晨最低溫在零下11度到1度間，多地還要繼續下大雪。

台灣天氣方面，賈新興指出，今天午後至25日新竹以北及宜蘭整天濕冷。20日深夜至21日清晨苗栗以北空曠區出現8度或以下的低溫，台北站接近10度的低溫。

至於21日深夜至22日中午前，北部2000公尺以上山區太平山、拉拉山、雪霸有降雪或冰霰的機率。賈新興也指出，原預估24日的冷空氣有減弱趨勢。

冷氣團 低溫 降雪

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