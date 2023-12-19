快訊

評／48%選民真的要眼睜睜看新潮流笑到最後？

iPhone果粉跳槽三星狂讚「真的回不去」！5大優點批蘋果「完全大輸」

冰島火山噴發！緊急撤離4000居民 專家曝「最糟情況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強烈冷氣團今南下 迎風面轉雨這天氣溫最低只有個位數

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
未來有兩波冷空氣，明起一天比一天冷，迎風面轉雨周五氣溫最低，民眾要注意保暖。記者林俊良／攝影
未來有兩波冷空氣，明起一天比一天冷，迎風面轉雨周五氣溫最低，民眾要注意保暖。記者林俊良／攝影

未來有兩波冷空氣，天氣風險公司天氣分析師李至晟今指出，第一波強烈冷氣團今南下，迎風面轉雨周五氣溫最低，中北部平地低溫約10度，沿海空曠地區會低個1-2度，只有8到9度。下周日又有新一波冷空氣南下，強度較弱也較乾，下周日晚間到下周一清晨北部低溫約12-13度。

李至晟指出，今天一早台灣還處在暖空氣範圍，市區氣溫大多在18-20度，郊區較涼，大約15度，只有花東縱谷的鯉魚潭因輻射冷卻，有13.5度局部低溫。不過鋒面遠離後，大陸高壓接著南下，今天白天就會由北到南陸續感到降溫。

北部、東半部在東北季風增強後，再度轉為陰有雨，今晚北部氣溫降到約15度。中南部受地形阻擋，加上白天有陽光，高溫25-28度，傍晚才會比較有降溫感覺，且要留意空氣品質不太理想。

李至晟指出，這波冷空氣比上周末更強，預測強度落在強烈冷氣團到寒流邊緣，明後兩天是迎風面有雨的東北季風天氣型態，氣溫一天比一天低，周四晚間到周五清晨氣溫最低，中北部平地低溫大約10度，沿海空曠地區更低個1-2度。北部周四到周五這兩天冷空氣最強，加上雲量多，白天回溫也不明顯，高溫只有12-14度，民眾請務必保暖。

李至晟指出，這波強冷空氣預估在周六短暫減弱，但很快地下周日又有新一波冷空氣南下，目前看來強度較弱，也比較乾，下周日晚間到下周一清晨北部低溫又會來到12-13度左右，白天可望因為日照回溫；中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

李至晟也說，周五晚間到周六有一波水氣通過，中南部雲量增多，不至於有降雨；中北部、東北部2000公尺以上山區氣溫大都在冰點上下徘徊，較容易看到霧淞或是冰霰，想開車上山碰碰運氣別忘了加裝雪鏈以策安全。

低溫 冷氣團

延伸閱讀

強烈大陸冷氣團來襲 吳德榮：明起愈來愈冷低溫下探8度

明起強烈冷氣團南下！恐成首波寒流凍全台 最冷時間點曝

冷氣團襲台低溫特報 賈新興：最強冷空氣冬至深夜抵達

今天仍明顯偏暖 明起變天 未來1周冷空氣頻繁

相關新聞

強烈大陸冷氣團來襲 吳德榮：明起愈來愈冷低溫下探8度

又要變冷了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天「強烈大陸冷氣團」前緣接近，...

記點制「依賴清德建議檢討」 交通部挨批

交通違規記點制度引發職業駕駛反彈，交通部日前宣布暫緩部分項目，但副總統、民進黨總統候選人賴清德前天在政論節目直言，「該檢...

大學生憂鬱傾向 疫後增近1成

諮商心理師公會全聯會昨公布最新「一一二年大專學生壓力調查研究報告」，發現新冠疫情後，大專學生憂鬱傾向占比達百分之廿五點五...

象鼻岩崩塌沉大海！瑞芳區公所揭2禍首 點名下個「景點」：時間不多了

新北市瑞芳深澳打卡熱點「象鼻岩」，12/16「象鼻」突應聲斷裂落入海中，台灣頓時少了一個經典的熱門景點。

新冠新變異株JN.1 明年疫情恐升

衛福部疾管署預估，明年一月中下旬新冠肺炎疫情將達高峰，每天確診人數達二萬人。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，受...

去別人家該脫鞋入內嗎？ 專家建議：這樣做最好

一年又近尾聲，為了迎接新年到來，許多人可能準備舉辦家庭聚餐，但若有潔癖的主人會面臨兩難抉擇：是否該要求客人門口脫鞋，改穿室內拖鞋？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。