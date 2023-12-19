強烈冷氣團今南下 迎風面轉雨這天氣溫最低只有個位數

未來有兩波冷空氣，天氣風險公司天氣分析師李至晟今指出，第一波強烈冷氣團今南下，迎風面轉雨周五氣溫最低，中北部平地低溫約10度，沿海空曠地區會低個1-2度，只有8到9度。下周日又有新一波冷空氣南下，強度較弱也較乾，下周日晚間到下周一清晨北部低溫約12-13度。

李至晟指出，今天一早台灣還處在暖空氣範圍，市區氣溫大多在18-20度，郊區較涼，大約15度，只有花東縱谷的鯉魚潭因輻射冷卻，有13.5度局部低溫。不過鋒面遠離後，大陸高壓接著南下，今天白天就會由北到南陸續感到降溫。

北部、東半部在東北季風增強後，再度轉為陰有雨，今晚北部氣溫降到約15度。中南部受地形阻擋，加上白天有陽光，高溫25-28度，傍晚才會比較有降溫感覺，且要留意空氣品質不太理想。

李至晟指出，這波冷空氣比上周末更強，預測強度落在強烈冷氣團到寒流邊緣，明後兩天是迎風面有雨的東北季風天氣型態，氣溫一天比一天低，周四晚間到周五清晨氣溫最低，中北部平地低溫大約10度，沿海空曠地區更低個1-2度。北部周四到周五這兩天冷空氣最強，加上雲量多，白天回溫也不明顯，高溫只有12-14度，民眾請務必保暖。

李至晟指出，這波強冷空氣預估在周六短暫減弱，但很快地下周日又有新一波冷空氣南下，目前看來強度較弱，也比較乾，下周日晚間到下周一清晨北部低溫又會來到12-13度左右，白天可望因為日照回溫；中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

李至晟也說，周五晚間到周六有一波水氣通過，中南部雲量增多，不至於有降雨；中北部、東北部2000公尺以上山區氣溫大都在冰點上下徘徊，較容易看到霧淞或是冰霰，想開車上山碰碰運氣別忘了加裝雪鏈以策安全。