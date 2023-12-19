快訊

中國甘肅6.2極淺強震「災情慘重」已知111人死亡、上百人受傷

教官報警抓販毒高中生反遭記過 教部：應先輔導...纏訟

強烈大陸冷氣團來襲 吳德榮：明起愈來愈冷低溫下探8度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
強烈大陸冷氣團來襲，明起愈來愈冷，周四晚周五晨，低溫下探8度，請民眾注意保暖。記者林俊良／攝影
強烈大陸冷氣團來襲，明起愈來愈冷，周四晚周五晨，低溫下探8度，請民眾注意保暖。記者林俊良／攝影

又要變冷了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天「強烈大陸冷氣團」前緣接近，明起愈來愈冷，北台灣平地約降至9、10度，部分平地最低氣溫在8度左右。

吳德榮指出，自上周以來入冬以來最強的「極地大陸(cP)氣團」，侵襲華中以北及日韓，多地創下低溫的歷史紀錄。台灣雖只受到其邊緣的影響，已有一波達「強烈大陸冷氣團」，另一波則在接近中。

吳德榮指出，今日「強烈大陸冷氣團」前緣接近；北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降，中南部尚無影響。各地區氣溫：北部14至22度，中部15至27度，南部16至29度、東部14至27度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日至周六晨「強烈大陸冷氣團」影響，迎風面降雨明顯，氣溫逐日續降，愈來愈冷，中南部氣溫漸降、早晚冷，應注意保暖

他表示，周四晚周五晨，氣溫降至最低，北台灣平地大都降至9、10度，部分平地的最低氣溫在8度左右。至於周四、周五太平、合歡等高山水氣及溫度處在降雪臨界條件，降雪機率優於上波，但模式調整中，是否順利降下瑞雪？應持續觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六白天起至下周日白天冷空氣略減弱；下周日晚至下週一冷空氣略增強，下周二冷空氣再略減弱；北台灣皆處在極地大陸氣團邊緣，持續偏濕冷，中南部則在早晚偏冷，仍應注意保暖。

冷氣團 吳德榮 保暖

延伸閱讀

吳德榮：周六起入冬最強極地大陸氣團來襲 下周二恐寒流

冷！11度 吳德榮：今明白天晴暖入夜極冷溫差大

吳德榮：今轉晴明再下雨 周四起大陸高壓籠罩晝暖夜冷

今北台灣濕冷 吳德榮：下周一鋒面到、降雨明顯

相關新聞

強烈大陸冷氣團來襲 吳德榮：明起愈來愈冷低溫下探8度

又要變冷了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天「強烈大陸冷氣團」前緣接近，...

記點制「依賴清德建議檢討」 交通部挨批

交通違規記點制度引發職業駕駛反彈，交通部日前宣布暫緩部分項目，但副總統、民進黨總統候選人賴清德前天在政論節目直言，「該檢...

大學生憂鬱傾向 疫後增近1成

諮商心理師公會全聯會昨公布最新「一一二年大專學生壓力調查研究報告」，發現新冠疫情後，大專學生憂鬱傾向占比達百分之廿五點五...

象鼻岩崩塌沉大海！瑞芳區公所揭2禍首 點名下個「景點」：時間不多了

新北市瑞芳深澳打卡熱點「象鼻岩」，12/16「象鼻」突應聲斷裂落入海中，台灣頓時少了一個經典的熱門景點。

新冠新變異株JN.1 明年疫情恐升

衛福部疾管署預估，明年一月中下旬新冠肺炎疫情將達高峰，每天確診人數達二萬人。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，受...

去別人家該脫鞋入內嗎？ 專家建議：這樣做最好

一年又近尾聲，為了迎接新年到來，許多人可能準備舉辦家庭聚餐，但若有潔癖的主人會面臨兩難抉擇：是否該要求客人門口脫鞋，改穿室內拖鞋？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。