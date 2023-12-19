強烈大陸冷氣團來襲 吳德榮：明起愈來愈冷低溫下探8度

又要變冷了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天「強烈大陸冷氣團」前緣接近，明起愈來愈冷，北台灣平地約降至9、10度，部分平地最低氣溫在8度左右。

吳德榮指出，自上周以來入冬以來最強的「極地大陸(cP)氣團」，侵襲華中以北及日韓，多地創下低溫的歷史紀錄。台灣雖只受到其邊緣的影響，已有一波達「強烈大陸冷氣團」，另一波則在接近中。

吳德榮指出，今日「強烈大陸冷氣團」前緣接近；北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降，中南部尚無影響。各地區氣溫：北部14至22度，中部15至27度，南部16至29度、東部14至27度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日至周六晨「強烈大陸冷氣團」影響，迎風面降雨明顯，氣溫逐日續降，愈來愈冷，中南部氣溫漸降、早晚冷，應注意保暖。

他表示，周四晚周五晨，氣溫降至最低，北台灣平地大都降至9、10度，部分平地的最低氣溫在8度左右。至於周四、周五太平、合歡等高山水氣及溫度處在降雪臨界條件，降雪機率優於上波，但模式調整中，是否順利降下瑞雪？應持續觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六白天起至下周日白天冷空氣略減弱；下周日晚至下週一冷空氣略增強，下周二冷空氣再略減弱；北台灣皆處在極地大陸氣團邊緣，持續偏濕冷，中南部則在早晚偏冷，仍應注意保暖。