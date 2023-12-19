暖氣別超過27度 天冷溫差大 10大族群小心猝死

冬意濃，近日天氣明顯轉冷，進出室內外或是暖氣房時，要多留意自身保暖措施，避免溫差過大導致健康危害，嚴重甚至有猝死風險。醫師指出，天冷會入睡困難，建議可在睡前半小時開暖氣，並定時1至2小時關閉，以防起床後冷暖溫度變化，血管無法順利收縮。尤其「典型」、「非典型」等10類人更得注意保暖。

今起全台天冷，新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳說，天冷開暖氣，室內溫度以24℃最佳，若到27℃、28℃則太高，進出暖氣房時，如果溫差超過10℃以上，恐人體無法快速適應外界溫度，容易導致心血管、腦血管事件發生。

冬天最重要就是保持溫度「緩升、緩降」，避免溫差大讓身體吃不消。柳朋馳建議，保暖措施最好採取「漸進式」，若睡前太冷會影響入睡，可提前開半小時暖氣提升室內溫度，但入睡後人在被窩裡溫度會上升，暖氣即可設置1至2小時定時關機，減少睡眠時人體的水分散失，影響調節溫度的機能；若家中無暖氣，可多加衣服、暖暖包、喝溫開水等，都是增加體內微循環的好選擇。

柳朋馳指出，三高病患是罹患心血管、腦血管疾病的風險族群，血管舒張過程反應較差，因此更要注意溫差不要過大，「保持恆溫」相當重要，不僅要採洋蔥式穿搭，運動時要小心，建議慢慢暖身、慢慢減少衣物，若寒流來時，則選擇室內運動。

胸腔暨重症專科醫師黃軒說，因天冷而猝死的個案，通常看似健康，且在你我日常生活周遭，有5類典型、5類非典型易猝死的高危險族群，大家得多加留意，並照顧好身邊的親友。

典型5大危險族群

1.長者

2.三高者（高血壓、高血脂、高血糖）

3.愛抽菸

4.愛喝酒

5.肥胖

非典型(隱藏式)5大危險族群

1.暴飲暴食者

2.缺乏運動者

3.酒或飯後泡澡、酒醉者

4.情緒起伏大者

5.感冒未癒者