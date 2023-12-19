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新聞眼／施政被選舉左右 怎甩行人地獄？

聯合報／ 本報記者楊竣傑

今年8月，副總統賴清德參加「還路於民」大遊行時宣示，將秉持「以人為本」等原則，全面改善道路交通安全。言猶在耳，選前不到一個月，卻在政論節目訪問時對已一再放寬的違規停車記點制度「下指導棋」，一句「該檢討就檢討」，就要交通部再「退守底線」，賴清德了解民間疾苦的表相下，只怕還是選舉考量。

為擺脫台灣「行人地獄」惡名，立法院4月三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」部分條文、6月上路，力推違規記點制及恢復檢舉，包含民進黨在內、不分黨派立委紛以此為政績。然而新制上路前，政府毫無道路工程配套，使職業駕駛頻遭記點，交通部扛不住輿論壓力急轉彎，11月暫緩路口10公尺等項目違規臨停記點。

交通部一讓再讓，已經讓許多支持行人路權者不滿，更引發職業駕駛與其他用路人對立，職業駕駛走上凱道抗議記點制違憲、剝奪工作權，果然在選前撼動賴清德對人本交通的承諾，要交通部再次檢討。

究竟賴清德是以副總統、民進黨主席或總統候選人身分對交通部下指導棋？交通部長王國材無法為力推的政策辯護，不斷強調要依副總統建議，持續檢討，甘於成為朝令夕改的「轉向部」，更讓人見證賴清德為了選舉，無視行政專業，令台灣交通政策再陷入混亂深淵。

交通部宣示2030年前降低3成交通死亡、2050年達零死亡目標，但遇上選舉，這些承諾彷彿都可先放一邊，民眾怎能期待，一再被民意左右、缺乏專業及原則的政府，如何帶領台灣，脫離行人地獄？

交通部長 賴清德 行人地獄

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