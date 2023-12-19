記點制「依賴清德建議檢討」 交通部挨批

交通違規記點制度引發職業駕駛反彈，交通部日前宣布暫緩部分項目，但副總統、民進黨總統候選人賴清德前天在政論節目直言，「該檢討就要檢討」，記者昨三度詢問交通部長王國材，他皆回應會依賴清德建議持續檢討。此舉遭專家批評，剛通過「交通安全基本法」就宣布暫緩記點，格外諷刺，一再開「法律假期」，將無法確保安全。

交通違規新制6月上路，除恢復部分檢舉項目，1年內違規記點滿12點，要吊扣駕照2個月，但職業駕駛不滿上下客貨沒有足夠臨停空間，只能被迫違停，若被吊扣駕照恐影響生計。因不斷抗議、陳情，交通部上月公告、施行「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修正草案，暫緩路口10公尺、公車站旁和騎樓違停記點，待地方政府明年6月前規畫足夠黃線及臨停車位再恢復記點。

然而計程車駕駛本月13日再度於凱達格蘭大道集結，要求全面檢討記點制。賴清德就在4天後播出的政論節目專訪中表示，記點制仍有幾個問題存在，第1個是重複處罰，第2是牽涉到憲法保障的工作權，第3則是地方政府跟中央政府各項配套措施尚未完備，所以值得檢討。本報記者昨三度詢問王國材，他皆回應會依賴清德建議持續檢討。

事實上，根據交通部路政及道安司統計，今年1至9月因違規（臨時）停車導致事故數為494件，釀成3人死亡、69人受傷，2019年至去年，每年平均也有753件違規臨停導致的事故。

交通安全協會副理事長林志學昨就質疑，交通部才剛通過交安基本法，就宣布暫緩記點，顯得格外諷刺，他認為，賴清德反映政治壓力，交通部就應運用技術科學等交通專業解決，而非一味調整取締罰則，「難道開法律假期就能確保安全嗎」？

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，路口臨停造成的安全問題，不會因車輛為計程車或一般自小客車而有差異，若交通部認為有安全疑慮，就應嚴格執行；計程車缺乏上下客貨空間並非交通部的問題，應是地方規畫的責任，因此計程車駕駛的抗議實屬合理，但交通部解決方案有待商榷。