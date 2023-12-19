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新冠新變異株JN.1 明年疫情恐升

聯合報／ 記者沈能元胡瑞玲／台北報導
疾管署發言人羅一鈞說明新興變異株JN.1狀況。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說明新興變異株JN.1狀況。記者李青縈／攝影

衛福部疾管署預估，明年一月中下旬新冠肺炎疫情將達高峰，每天確診人數達二萬人。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，受新冠病毒變異株ＪＮ·1影響，預估國內病例數將往上攀升，呼籲民眾盡速接種ＸＢＢ疫苗。

黃立民表示，該變異株具有免疫逃脫能力，曾確診者有可能再次感染，每個人感染後的情形不同，也可能引起中症或是重症，「民眾還是要當作一回事，不可以輕忽」。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，世界衛生組織評估該變異株為「低風險」，但因具有免疫逃脫特色，可能會造成一波傳播上升，但無證據顯示重症率上升。目前國內社區新冠主流病毒株為ＸＢＢ的ＥＧ·5，ＪＮ·1則為零星個案。

此外，農業部獸醫研究所昨宣布，日前首度從大陸入境旅客非法攜入的香脆腸中，檢出兩種不同基因型的非洲豬瘟病毒，一種為大陸自二○一八年起流行至今的傳統第二基因型非洲豬瘟病毒株，另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒，此重組病毒目前在大陸引發嚴重疫情，一旦擴散至亞洲周邊國家，恐將掀起另一波非洲豬瘟疫情。獸醫研究所呼籲，國人返國請勿攜帶含豬肉畜產品與加工品，以免觸法。

非洲豬瘟 疫情 基因

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