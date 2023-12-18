快訊

北市大安民宅晚間竄火舌 1女被救出送醫、1人仍受困屋內

與成大主辦無共識座談喊卡 趙少康喊「太可惜」明改赴這校演講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府預算「顧了幼兒、苦了青少年」？台少盟提六大訴求

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024年總統大選將至。台灣少年權益與福利促進聯盟(台少盟)舉行記者會提出青少年六大政策訴求。記者陳宛茜／翻攝
2024年總統大選將至。台灣少年權益與福利促進聯盟(台少盟)舉行記者會提出青少年六大政策訴求。記者陳宛茜／翻攝

2024年總統大選將至。台灣少年權益與福利促進聯盟(台少盟)今舉行記者會提出青少年六大政策訴求，包括提高中央兒少預算比例至10%、建立青少年勞工權益、推動文化幣常態化、補足中離生就輔資源等。三組總統候選人皆派代表簽署政策支票，承諾維護兒少權益。

台少盟指出，隨著環境快速變遷,台灣的青少年面臨「預算投資減少」、「無完善數位保護立法」、「失業率偏高且卻乏勞動保障」、「休閒缺乏」、「自殺率升高」、「失學中離源接」等六大嚴峻挑戰。台少盟作為聯合台灣47個社福團體之聯盟組織，對於相關政策却無法立即保障青少年而感到憂心，因此在2024總統大選前夕提出青少年政策六大訴求，呼籲政府応立即針對以上六大挑戰採取行動，不應再原地踏步。

六大訴求如下:

一、提高中央兒少預算比例至10%，投資少年莫打折

二、推動網路保護入法，建立友善數位環境

三、建立青少年勞工權益保障環境

四、推動文化幣常態化，整合教育與專屬硬體空間

五、社區心衛中心設置因地制宜，補充專輔人員人力

六、補足中離生就輔資源，建立中輟中離支持系統

台少盟副理事長吳易峰表示，三組總統候選人近日紛紛提出政見，但跟青少年相關者不多，凸顯台灣社會福利政策長期關注長照跟育兒，忽略了青少年的聲音。此次提出六大訴求，邀請三黨根據訴求提出相關政策。

台少盟指出，整體兒少預算「顧了幼兒、卻苦了青少年」。根據衛福部資料，兒少預算自2017年的1585億元，逐年提高至2022年的2108億元，但大多為育兒政策預算，青少年平均所分配到的預算，不但沒有增加，反而有連年減少趨勢。自2017年至2022年，平均每位少年可分得之預算已短少2000元。青少年預算估比更從34%一路下滑至22.6%。

台少盟呼籲，政府應速正視12到18歲少年平均分配預算遂年下降之事，中央政府應提升兒少預算占總預算至10%，

大選 育兒

延伸閱讀

台少盟提六大青少年訴求 呼籲準總統正視年輕世代

相關新聞

明起強烈冷氣團南下！恐成首波寒流凍全台 最冷時間點曝

中央氣象署表示，明天另一波強烈大陸冷氣團或寒流南下，晚間明顯降溫一路影響到周六清晨，周五清晨溫度將來到最低，北部、中部約...

首次檢出！大陸非洲豬瘟病毒突變 旅客入台非法攜香脆腸

中國大陸爆發非洲豬瘟，農業部防檢署指出，陸方爆發疫情以來都未通報世界動物衛生組織（WOAH），導致疫情狀況不透明，質疑這...

8公分很短嗎？ 醫師曝勃起後「有感達標長度」

網紅RJ阿傑被女網友爆料，「（性器官長度）不到8公分」。不過泌尿科醫師指出，要先判斷女網友的8公分是在什麼狀況，一般台灣...

政府預算「顧了幼兒、苦了青少年」？台少盟提六大訴求

2024年總統大選將至。台灣少年權益與福利促進聯盟(台少盟)今舉行記者會提出青少年六大政策訴求，包括提高中央兒少預算比例...

暖暖包怎麼用才對？ 兔子貼等「3大貼法」暖身效果超猛

台灣近日氣溫直線下降，不少民眾都拿出各種禦寒小物，其中最常見的就是「暖暖包」。據日媒《tys テレビ山口》報導，民眾使用貼式暖暖包的方式，會影響溫暖效果，並分享3種暖暖包的貼法。

台鐵開會通知一改再改 太魯閣號家屬：敷衍態度令人難以置信

台鐵太魯閣號事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今天說，推動的交通部外部監督台鐵委員會一直要求與董事會見面討論安全改革，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。