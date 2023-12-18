政府預算「顧了幼兒、苦了青少年」？台少盟提六大訴求

2024年總統大選將至。台灣少年權益與福利促進聯盟(台少盟)今舉行記者會提出青少年六大政策訴求，包括提高中央兒少預算比例至10%、建立青少年勞工權益、推動文化幣常態化、補足中離生就輔資源等。三組總統候選人皆派代表簽署政策支票，承諾維護兒少權益。

台少盟指出，隨著環境快速變遷,台灣的青少年面臨「預算投資減少」、「無完善數位保護立法」、「失業率偏高且卻乏勞動保障」、「休閒缺乏」、「自殺率升高」、「失學中離源接」等六大嚴峻挑戰。台少盟作為聯合台灣47個社福團體之聯盟組織，對於相關政策却無法立即保障青少年而感到憂心，因此在2024總統大選前夕提出青少年政策六大訴求，呼籲政府応立即針對以上六大挑戰採取行動，不應再原地踏步。

六大訴求如下:

一、提高中央兒少預算比例至10%，投資少年莫打折 二、推動網路保護入法，建立友善數位環境 三、建立青少年勞工權益保障環境 四、推動文化幣常態化，整合教育與專屬硬體空間 五、社區心衛中心設置因地制宜，補充專輔人員人力 六、補足中離生就輔資源，建立中輟中離支持系統

台少盟副理事長吳易峰表示，三組總統候選人近日紛紛提出政見，但跟青少年相關者不多，凸顯台灣社會福利政策長期關注長照跟育兒，忽略了青少年的聲音。此次提出六大訴求，邀請三黨根據訴求提出相關政策。

台少盟指出，整體兒少預算「顧了幼兒、卻苦了青少年」。根據衛福部資料，兒少預算自2017年的1585億元，逐年提高至2022年的2108億元，但大多為育兒政策預算，青少年平均所分配到的預算，不但沒有增加，反而有連年減少趨勢。自2017年至2022年，平均每位少年可分得之預算已短少2000元。青少年預算估比更從34%一路下滑至22.6%。

台少盟呼籲，政府應速正視12到18歲少年平均分配預算遂年下降之事，中央政府應提升兒少預算占總預算至10%，