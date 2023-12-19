快訊

買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆

甘肅6.2強震「餘震不斷」災民哭訴：全家在零下十幾度戶外度過一夜

中菲南海爆衝突 為何菲艦會被陸海警船打得無力招架？

臺式宴席．經典傳承美味 米其林雙星臺菜 – 山海樓外帶年菜 澎湃上桌迎龍年

文／ 山海樓 提供

山海樓山海珍寶盒-祈福拜拜組。 圖／山海樓 提供
山海樓山海珍寶盒-祈福拜拜組。 圖／山海樓 提供

歲末迎新，農曆春節團圓、圍爐守歲是臺灣家庭傳統，家家戶戶開始張羅各式年節食物。富有人情味、熱鬧的經典臺式味道仍是許多消費者年節家庭團聚的首選，春節期間許多人選擇外出用餐與大家一同分享年節喜悅，更有不少人將星級美味，帶回家中愜意享受。 為了讓在家也能品嚐由山海樓的賀歲暖心滋味，春節期間推出當日手工現做、常溫現取的限量外帶年菜。年年銷售常勝軍「2024 祥龍瑞氣外帶年菜組合」集結了五道經典臺式料理加上一道溫潤甜品，絕對會是年菜餐桌的首選。即日起至 2024 年 1 月31日止開放預購，並獨家提供早鳥優惠於 12 月31 日前在永豐餘生技APP上預訂年菜組合，完成付款即可享每套 NT$ 9,999 的優惠價格 (原價 NT$ 11,800) 帶走 「2024 祥龍瑞氣年菜組合」，數量有限敬請把握。

年菜外帶單點品項，有著工序繁複、頂級香醇的「一品寶鍋」、有著富貴寓意的「八寶蹄膀」、團圓人氣年菜「極品海鮮紅蟳米糕」、起家興旺的「甘蔗燻雞」和「白斬雞」，以及體面的「山海珍寶盒 – 經典版及拜拜祈福版」各式經典雋永的好味道讓您輕鬆歡慶迎新春。

經典臺式年菜套組 迎春納福好采頭
山海樓「2024 祥龍瑞氣外帶年菜組合」，包含了使用整隻放山古早雞湯為基底，融匯烏海參、干貝、鮑魚、金華火腿、花膠、正黑豬小排、芋頭、栗子等多種豐富山珍海味熬煮而成的 「山海佛跳牆」、氣派美味的「山海豪華拼盤」、「八寶蹄膀」、「五柳枝」、「麻油雞米糕」及「紅棗銀耳露」等六道經典臺式美味，為您帶來六六大順吉利好年。

臺式年菜外帶年菜套組。 圖／山海樓 提供
臺式年菜外帶年菜套組。 圖／山海樓 提供

以整隻放山古早雞湯為基底及多種豐富山珍海味熬煮而成的 「山海佛跳牆」。 圖／山海樓 提供
以整隻放山古早雞湯為基底及多種豐富山珍海味熬煮而成的 「山海佛跳牆」。 圖／山海樓 提供

手藝傳承 極致頂級美味
山海樓行政主廚 - 蔡瑞郎傳承黃德興師傅多道早期臺灣手工宴客菜，「一品寶鍋」正是其中一道當時文人仕紳日記中常見的「吃品鍋」。選用在地番鴨去骨包覆白菜長時間烹調取其精華，再加入金華火腿、野生魚龍骨等熬製的上湯最後再加入鮑魚、乾婆蔘、北海道干貝、厚肉椴木香菇、豬腳筋等食材蒸煮，湯頭滋味濃郁豐美，絕對會是年菜餐桌上最為極致的頂級美味！

除了由主廚蔡瑞郎精心安排的各式星級美味外，為了傳遞台灣美好的飲食文化，不斷在找尋各種屬於這塊土地味道的山海樓，與臺灣在地釀酒職人合作推出了多款山海樓專屬酒款，花香雅緻宜人的「山蘊 柚花烏龍茶啤酒」、木杉、金香及蜜紅三種在地葡萄混釀而成的「小威石東4號白酒 山海樓專屬款」及臺中霧峰農會酒莊的「不染 純米吟釀」等都會是年節餐桌上歡聚小酌的好選擇。以精彩台灣料理搭配迷人的地酒所打造的美味盛宴，迎接新年的到來，帶來一年的好運連連。山海樓外帶年菜 即日起至2024 年 1 月31 日前皆可接受預訂，山海樓服務專線(02)-23513345。

由山海樓行政主廚 - 蔡瑞郎傳承黃德興師傅的臺灣手工宴客菜-一品寶鍋。 圖／山海樓 提供
由山海樓行政主廚 - 蔡瑞郎傳承黃德興師傅的臺灣手工宴客菜-一品寶鍋。 圖／山海樓 提供

相關新聞

下探9度以下恐成首波寒流 今下半天起溫度直墜冷到周六

中央氣象署發布14縣市陸上強風特報。今天下午起，受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，各地溫度一路下滑，冷到周六清晨；期間...

賈新興：日韓美西偏冷「白色耶誕節」台灣挑戰8度以下低溫

耶誕節將至，全球很多地區寒流來襲，非常冷。強烈大陸冷氣團今天南下逐漸影響台灣，明天起一天比一天冷。台灣整合防災工程技術顧...

跨年元旦連假疏運 台鐵加開列車21日0時開放訂票

元旦連假將至，台鐵局今天宣布，今年12月29日至2024年1月1日，再加開東線6列次、台東經高雄往台北、台北經高雄往臺東...

暖氣別超過27度 天冷溫差大 10大族群小心猝死

冬意濃，近日天氣明顯轉冷，進出室內外或是暖氣房時，要多留意自身保暖措施，避免溫差過大導致健康危害，嚴重甚至有猝死風險。醫...

在家就能看！台江處記錄黑琵1823隻 即時影像直播

台江國家公園管理處今年11月完成「北汕尾水鳥生態保護區生態即時影像監視系統建置計畫」，於人稱「大池仔」的黑面琵鷺重要棲地...

基北北桃共同建議中央修法 納管汽車改裝排氣管

基北北桃環保交流合作平台於18日由台北市環保局主辦交流會議，主要聚焦於各縣市擾人安寧的噪音車輛管制與執法經驗及創能儲能與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。