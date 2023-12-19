臺式宴席．經典傳承美味 米其林雙星臺菜 – 山海樓外帶年菜 澎湃上桌迎龍年

山海樓山海珍寶盒-祈福拜拜組。 圖／山海樓 提供

歲末迎新，農曆春節團圓、圍爐守歲是臺灣家庭傳統，家家戶戶開始張羅各式年節食物。富有人情味、熱鬧的經典臺式味道仍是許多消費者年節家庭團聚的首選，春節期間許多人選擇外出用餐與大家一同分享年節喜悅，更有不少人將星級美味，帶回家中愜意享受。 為了讓在家也能品嚐由山海樓的賀歲暖心滋味，春節期間推出當日手工現做、常溫現取的限量外帶年菜。年年銷售常勝軍「2024 祥龍瑞氣外帶年菜組合」集結了五道經典臺式料理加上一道溫潤甜品，絕對會是年菜餐桌的首選。即日起至 2024 年 1 月31日止開放預購，並獨家提供早鳥優惠於 12 月31 日前在永豐餘生技APP上預訂年菜組合，完成付款即可享每套 NT$ 9,999 的優惠價格 (原價 NT$ 11,800) 帶走 「2024 祥龍瑞氣年菜組合」，數量有限敬請把握。

年菜外帶單點品項，有著工序繁複、頂級香醇的「一品寶鍋」、有著富貴寓意的「八寶蹄膀」、團圓人氣年菜「極品海鮮紅蟳米糕」、起家興旺的「甘蔗燻雞」和「白斬雞」，以及體面的「山海珍寶盒 – 經典版及拜拜祈福版」各式經典雋永的好味道讓您輕鬆歡慶迎新春。

經典臺式年菜套組 迎春納福好采頭

山海樓「2024 祥龍瑞氣外帶年菜組合」，包含了使用整隻放山古早雞湯為基底，融匯烏海參、干貝、鮑魚、金華火腿、花膠、正黑豬小排、芋頭、栗子等多種豐富山珍海味熬煮而成的 「山海佛跳牆」、氣派美味的「山海豪華拼盤」、「八寶蹄膀」、「五柳枝」、「麻油雞米糕」及「紅棗銀耳露」等六道經典臺式美味，為您帶來六六大順吉利好年。

臺式年菜外帶年菜套組。 圖／山海樓 提供

以整隻放山古早雞湯為基底及多種豐富山珍海味熬煮而成的 「山海佛跳牆」。 圖／山海樓 提供

手藝傳承 極致頂級美味

山海樓行政主廚 - 蔡瑞郎傳承黃德興師傅多道早期臺灣手工宴客菜，「一品寶鍋」正是其中一道當時文人仕紳日記中常見的「吃品鍋」。選用在地番鴨去骨包覆白菜長時間烹調取其精華，再加入金華火腿、野生魚龍骨等熬製的上湯最後再加入鮑魚、乾婆蔘、北海道干貝、厚肉椴木香菇、豬腳筋等食材蒸煮，湯頭滋味濃郁豐美，絕對會是年菜餐桌上最為極致的頂級美味！

除了由主廚蔡瑞郎精心安排的各式星級美味外，為了傳遞台灣美好的飲食文化，不斷在找尋各種屬於這塊土地味道的山海樓，與臺灣在地釀酒職人合作推出了多款山海樓專屬酒款，花香雅緻宜人的「山蘊 柚花烏龍茶啤酒」、木杉、金香及蜜紅三種在地葡萄混釀而成的「小威石東4號白酒 山海樓專屬款」及臺中霧峰農會酒莊的「不染 純米吟釀」等都會是年節餐桌上歡聚小酌的好選擇。以精彩台灣料理搭配迷人的地酒所打造的美味盛宴，迎接新年的到來，帶來一年的好運連連。山海樓外帶年菜 即日起至2024 年 1 月31 日前皆可接受預訂，山海樓服務專線(02)-23513345。