北榮每年門診逾270萬人次 引進次世代自助機便利病友

台北榮總每年門診服務超過270萬人次，為提供民眾更便捷、快速的服務，並分散等候櫃台批價、慢箋、編號、領藥的排隊人潮。北榮近期在門診區新增7台次世代身障友善醫療自助繳費暨慢箋編領藥號機，未來將擴大於各門診區域設置，便利病友就近使用。

台北榮總醫務企管部主任彭家勛說，目前院內已有28個人工批價櫃檯及10台醫療自助繳費機、5台慢箋自助編號機，並採用多元智慧的繳費服務方式，深受病友信賴。

北榮鑒於使用自助繳費機繳付門診費用比率接近20%、使用慢箋機編號的比率超過40%，門診醫療費用中有高達60%以上以信用卡支付，為提供更便捷的服務，今年引進7台次世代自助機，不僅可提供多元支付(支援信用卡/金融卡/Apple Pay/Google Pay及Samsung Pay)、手機APP繳費的收據補印、慢箋編領藥號及預約掛號等功能一應俱全。

彭家勛說，引進次世代自助機後，希望可有效分流櫃檯排隊人潮，降低群聚感染風險，並節省批價繳費及領藥時間，提升就醫服務品質。