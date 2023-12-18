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優化桃機標誌系統 機場公司與台灣設計研究院簽署MOU

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機場公司與台灣設計研究院舉行「桃園機場公共服務升級合作備忘錄簽署儀式」，機場公司董事長楊偉甫（左二）、總經理范孝倫（左一）、設研院院長張基義（右二）、副院長艾淑婷（右一）於儀式結束後合影留念。圖／ 機場公司提供
機場公司與台灣設計研究院舉行「桃園機場公共服務升級合作備忘錄簽署儀式」，機場公司董事長楊偉甫（左二）、總經理范孝倫（左一）、設研院院長張基義（右二）、副院長艾淑婷（右一）於儀式結束後合影留念。圖／ 機場公司提供

機場公司今天（18日）與台灣設計研究院（以下簡稱設研院）舉行「桃園機場公共服務升級合作備忘錄（MOU）簽署儀式」，由機場公司董事長楊偉甫及設研院院長張基義代表簽署，未來雙方將針對「第三航廈標誌設計導入第一、二航廈公共服務區域再造」展開合作交流，透過共創及共同投入資源，將設計專業導入桃園機場，帶給旅客更友善的方向指引，升級國門形象及機場體驗。

機場公司董事長楊偉甫表示，相信很多人到陌生的機場時，尤其是不同語言的國家，若有清晰的標誌指引，便能感到安心，本次與設研院簽署合作備忘錄是重要里程碑，透過導入專業的協助，先鎖定旅客較有感的公共服務區域，以試辦方式進行標誌改善，根據旅客回饋一步步往前走，讓旅客一下機就很有感，也希望能推廣到商業服務區域，與機場大聯盟的夥伴共同努力，為航廈提供煥然一新的視覺感受，未來也期盼在第三航廈啟用前，完成三座航廈標誌同步的目標。

設研院院長張基義指出，很高興受到機場公司邀請，有機會共同合作升級國門公共服務，設研院在本次合作中，將先透過研究調查，再導入完整服務系統，與設計第三航廈標誌系統的GK Design Group合作，以最高標準進行桃園機場尋路系統重新再設計，讓既有航廈的服務能接軌第三航廈標準，為桃園機場提供更好的公共服務，帶給旅客更佳的國門體驗。

機場公司透露，本次合作將以旅客的需求及整體規劃角度出發，聚焦「轉機動線」及「第三航廈標誌設計導入第一、二航廈規劃」兩大面向，桃園機場為東亞重要樞紐機場，轉機順暢度攸關旅客滿意度與對台灣的第一印象，希望藉由重新梳理第一、第二航廈轉機動線，提升動線順暢度，帶給旅客更直覺、更清晰的方向指引。

此外，為了使三座航廈標誌一致，設研院將協助將第三航廈的標誌系統設計規劃導入在第一、二航廈，提供旅客一致性的尋路體驗，讓每一位進出桃園機場的旅客，精準且方便地接收到所需資訊，享受舒適無壓的機場氛圍。

簽約儀式邀請機場公司總經理范孝倫、台灣設計研究院副院長艾淑婷、航空警察局局長邱文亮、關務署台北關副關務長趙台安、移民署國境事務大隊專門委員黃振邦、疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬、動植物防疫檢疫署桃園分署副分署長林月屏、桃園國際機場航空公司代表聯席會主席王國安、長榮航空公司副總經理葉時忠、中華航空公司協理許學文、采盟股份有限公司董事長古素琴、昇恆昌股份有限公司總經理江建廷等，共同出席見證。

桃園機場 標誌

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