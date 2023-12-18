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明起強烈冷氣團南下！恐成首波寒流凍全台 最冷時間點曝
中央氣象署表示，明天另一波強烈大陸冷氣團或寒流南下，晚間明顯降溫一路影響到周六清晨，周五清晨溫度將來到最低，北部、中部約為10度上下，中部以北、宜蘭及花蓮2500公尺以上高山有機會看到結冰及霧淞，若達寒流標準將是今年入冬以來首波寒流。
氣象署預報員曾昭誠指出，今天短暫回溫，明天另一波強烈大陸冷氣團或寒流南下，晚間明顯降溫，將一路影響到周六清晨，周三、周四越晚越冷，周五清晨溫度將來到最低，北部約為10度、中部也有接近10度低溫、南部約13度，空曠地區可能再降1、2度，周六清晨還是偏冷，白天才會逐漸回溫。
降雨方面，曾昭誠表示，明天東北風增強，北部及東半部也會出現降雨，周三基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有大雨發生機率，周四到周六就縮小範圍到桃園以北、東半部降雨。
他指出，周日另一波大陸冷氣團接力來襲，但這波偏乾，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有雨，預計影響到下周一、周二，平均溫度北部約13度、中南部約15至20度。
曾昭誠也說，周三至周六晚間中部以北、宜蘭及花蓮2500公尺以上高山；周四至周六清晨北部及宜蘭2000以上高山，若水氣配合得宜有結冰或霧淞發生機率。另外，明晚起各地風力明顯增強，西部沿海、台東及恆春半島風力明顯增強，一路影響到周六，提醒民眾留意。
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