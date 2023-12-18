首次檢出！大陸非洲豬瘟病毒突變 陸客來台非法攜入香脆腸

中國大陸爆發非洲豬瘟，農業部防檢署指出，陸方爆發疫情以來都未通報世界動物衛生組織（WOAH），導致疫情狀況不透明，質疑這波疫情嚴重，可能是病毒突變；獸醫研究所表示，首度在入境陸客攜帶的豬肉製品中檢出2種不同基因型的非洲豬病毒。

防檢署表示，大陸自爆發非洲豬瘟疫情以來，都未通報WOAH，當地疫情狀況非常不透明，而今年疫情嚴重，懷疑有可能大陸當地非洲豬瘟病毒有突變，而因當地不會大規模撲殺豬隻，因此染疫的豬隻宰殺後的肉品多流入加工廠製成香腸或火腿等。

獸醫研究所指出，自2018年中國爆發非洲豬瘟疫情後，我國即啟動邊境查獲非法肉製品檢測，此次首度從入境陸客非法攜入香脆腸中同時檢出2種不同基因型的非洲豬瘟病毒。一種為大陸自2018年起流行至今的傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株，另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒，此重組病毒目前在大陸引發嚴重疫情。

獸醫研究所說明，此新型重組病毒是大陸在疫情爆發後，自葡萄牙引入欲作為疫苗的低毒力第1基因型病毒，之後與傳統第2型病毒發生基因重組產生的全新病毒；大陸去年首次證實新型病毒案例，之後在江蘇、河南與內蒙古等地陸續發現。

獸醫研究所表示，實驗證實，此重組病毒具有高度致病性與傳播性，依文獻記載，現今以第2基因去除毒力基因的疫苗均已證實「無法防範新型非洲豬瘟病毒」。目前大陸地區均傳出此新型病毒所引發的嚴重疫情，一旦擴散至亞洲周邊國家，恐將掀起另一波非洲豬瘟疫情。

獸醫研究所統計，截至今年12月15日止，共檢驗1733件邊境違法攜帶非法肉製品，其中來自大陸的檢體高達1374件，占比達79.3%，且檢出非洲豬瘟病毒陽性比率仍然高達12.4%（171件），與2021與2022年度邊境大陸肉製品陽性率9.9%與11.8%相比顯有增高的趨勢，顯示大陸非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，無緩和跡象。

防檢署表示，為防堵非洲豬瘟，我國現行邊境管控措施，於桃園機場對來自高風險地區入境旅客的手提行李及所有入境旅客託運行李以X光機百分百檢查；其他機場、港口入境旅客的手提及託運行李以ㄝ全面X光機百分百檢查，並搭配檢疫犬組進行查驗工作，快遞及郵寄貨物經X光機及搭配檢疫犬組進行查驗。

但即使加強宣導，仍有旅客試圖夾帶疫區肉品闖關，防檢署統計，截至今年12月10日，自疫區違規攜帶肉品遭罰20萬元的旅客共有626人，其中有448人是來自大陸的旅客。