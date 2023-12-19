照顧育兒家庭 新北青年租金補貼加碼最高7,000元

文／ 新北市政府城鄉發展局提供

新北青年租金補貼育兒加碼中。 圖／新北市政府城鄉發展局提供
新北青年租金補貼育兒加碼中。 圖／新北市政府城鄉發展局提供

新北市112至113年度青年租金補貼，已於10月2日起受理申請，至113年12月31日截止，歡迎18歲至未滿40歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚或育有未成年子女之青年朋友們能踴躍申請，提早享有補貼。

新北青年租金補貼育兒加碼懶人包。 圖／新北市政府城鄉發展局提供
新北青年租金補貼育兒加碼懶人包。 圖／新北市政府城鄉發展局提供

新北市政府城鄉發展局表示，為了照顧在新北租屋打拼的在地青年，吸引年輕人才入住新北市，並實現居住正義之理想，最挺青年的新北青年租金補貼，今年放寬家庭年收入為133萬元，每人每月平均收入為5萬6,000元，單身可享有3,500元，新婚4,500元的租金補貼，另為鼓勵生育，照顧育兒家庭，享有居住品質，並增加育有未成年子女家庭補貼級距及金額，只要審查符合資格者即可享有:1人5,000元，2人6,000元，3人以上7,000元的租金補貼。

今年申請採隨到隨辦方式，申請人可至:新北市住宅補貼資訊服務網，拍照上傳應檢附文件；若要下載紙本申請書，請至:新北市政府城鄉發展局併同應檢附文件，以掛號郵寄至:220242新北市板橋區中山路1段161號1樓住宅發展科; 如有補貼相關問題，歡迎撥打諮詢專線:29603456分機7280至7283。

新北青年租金補貼育兒加碼中，申請資訊歡迎至城鄉局網站。 圖／新北市政府城鄉發展局提供
新北青年租金補貼育兒加碼中，申請資訊歡迎至城鄉局網站。 圖／新北市政府城鄉發展局提供

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