8公分很短嗎？ 醫師曝勃起後「有感達標長度」

網紅RJ阿傑被女網友爆料，「（性器官長度）不到8公分」。不過泌尿科醫師指出，要先判斷女網友的8公分是在什麼狀況，一般台灣男性很少在勃起後只有8公分；如果天氣很冷、血液循環不佳，這樣的尺寸並不差，天冷時打4至5折都OK，對於性伴侶的感受而言，理論上勃起後有10公分，就不會影響感受度。

女網友在社群媒體發文稱，RJ是「不到8公分的直徑2.5公分懶覺（陰莖）」，他則在社群平台Threads上寫下，「一覺起來少了好幾公分…誰懂啊」回應，讓男性「長度問題」引發網友熱議。

至於男性性器官尺寸到底要多少，才會影響到性行為感受？衛福部雙和醫院泌尿科主任吳佳璋說，一般台灣男性很少在勃起後只有8公分，以瘦高型男性而言，在勃起後只有8公分的機率更低，至於對性伴侶的感受方面，理論上勃起後有10公分就ＯＫ了，「台灣男生很少勃起後沒有10公分」，因為台灣男生勃起後長度，平均介於10至12公分左右。

「天氣很冷也會整個縮起來」，吳佳璋表示，8公分要判斷是什麼狀況，如果天氣很冷、沒有在循環，8公分並不差，因為勃起後可能達到13至14公分，縮成幾公分可能體質問題，正常情況下，天氣冷時的尺寸，打4至5折都ＯＫ。

吳佳璋表示，有些人勃起膨脹的比例沒那麼多，可能前後差異不大，「尤其老人，看起來超大，但其實是（組織）鬆弛」；一些年輕男性尺寸看起來還好，但充血後可能「一柱擎天」、「一鳴驚人」，所以8公分還是要看，是在勃起前或勃起後的狀態。

而長度則是天生影響，吳佳璋指出，一個人的體質，會決定勃起後的尺寸大小，整體而言，普遍男性困擾的是勃起困難，大部分都和年紀有關，可分為器質性和心因性。

吳佳璋說，器質性勃起功能障礙，可能受三高、糖尿病、代謝症候群等身體狀況影響，因為這些因素都會影響血管健康，也就是血管擴張能力，導致無法充血，或因血管硬化而不易充血勃起；心因性則可能是雙方感情不好或工作壓力大，男方在性行為過程中，仍想著工作、學業、經濟等壓力源，導致交感神經過度緊張，讓血管收縮不容充血，而發生勃起困難。