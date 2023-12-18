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國泰醫院重人才培育 二度獲衛福部特色傑出人才培訓獎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國泰醫院今年再度榮獲衛福部頒發醫療財團法人社研卓越獎「特色傑出人才培訓獎」，今由國泰醫院副院長簡志誠（右）代表受獎。圖／國泰醫院提供
國泰醫院今年再度榮獲衛福部頒發醫療財團法人社研卓越獎「特色傑出人才培訓獎」，今由國泰醫院副院長簡志誠（右）代表受獎。圖／國泰醫院提供

優良的醫療品質才能帶給國人生命的健康，優良的醫療品質為建立在完善的醫學教育制度。國泰醫院重視醫師及醫事人員人才培訓，今年再度榮獲衛福部頒發醫療財團法人社研卓越獎「特色傑出人才培訓獎」，今由國泰醫院副院長簡志誠代表受獎。

國泰醫院表示，相關人才培訓措施，包括設立「院聘教師」制度，培育醫學新血，提升教師教學品質，每年約培育醫事及醫師職類，包含UGY、PGY及住院醫師的學生計1200位；提供各職類同仁多元職能培訓，舉凡主管職能培訓與遴選關鍵人才、儲備主管參與培訓計畫，透過特定專案，以培養專業與管理能力，並核予津貼做為激勵，同時積極辦理師資培育課程與在職教育專業課程。

另為提升醫品病安人員素質，並精進品管技巧。國泰醫院也讓培訓人員多方參與外部教育訓練課程，包括醫策會、主管機關及各類研討會等，強化多元品管工具教育訓練，並舉辦病人模擬體驗營，每項舉措都是為了讓品質改善活動，真正落實到以病人服務為導向，達成全院醫療品質提升與促進病人安全目標。

簡志誠指出，院方重視人才培訓，自創院以來，就要求每位醫師升任主治醫師前，均須至國外進修半年至1年，費用由院方全額支助，目前已超過500位，更自107年起陸續派遣計22位醫師及醫事人員，接受美國芝加哥畢業後醫學教育評鑑委員會(ACGME)總部的完善醫學教育訓練，近幾年也將這樣的國外進修制度，推展至其他醫事人員等，維持高品質醫療服務。

國泰醫院秉持以「培育教學、研究與創新的卓越人才」為目標，在精進醫療服務品質外，未來將持續培養各醫事職類人員投入全人與跨領域照護，照護病人及家屬。

醫師 醫學

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