全台唯一海岸線鐵道風情 深澳鐵道自行車耶誕限定活動

耶誕佳節即將來臨，新北除歡樂耶誕城外，也於「深澳鐵道自行車」推「限定快閃聖誕趴」，不只光雕隧道換上耶誕主題限定版，還有多重好禮可以參與抽獎，在特色風景區體驗耶誕氛圍。

深澳鐵道自行車透過跨部會整合，以鐵道自行車概念翻轉廢棄鐵道，其獨特地理位置完美呈現山海景緻，是全台唯一海岸線鐵道自行車，而該自行車也以富有地方意象特色的俏皮河豚造型深獲遊客喜愛；自行車全程以腳踩方式前進，展現對環境尊重也符合永續發展理念。

觀旅局指出，為持續帶給民眾不同的騎乘體驗，在充滿耶誕氛圍的12月，將深澳鐵道自行車的光雕隧道也換上耶誕主題限定版，以耶誕老公公、聖誕樹及雪人為主軸，透過動畫編排帶來獨特的耶誕聲光體驗；在12月22日至25日之間更推出「限定快閃聖誕趴」活動，在活動期間搭乘深澳鐵道自行車並於Google評論留下5星好評，即可獲得「驚喜刮刮卡」，中獎率百分之百。

觀旅局表示，民眾若錯過耶誕佳節也沒關係，即日起至12月31日搭乘深澳鐵道自行車，按讚加入深澳鐵道自行車粉絲團，公開分享活動貼文留言「我愛深澳聖誕趴」並標註2位好友，即可抽Apple Watch等多項好禮。