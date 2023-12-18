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全台唯一海岸線鐵道風情 深澳鐵道自行車耶誕限定活動

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
12月22日至25日騎乘深澳鐵道自行車，即可參與「限定快閃聖誕趴」。圖／新北觀旅局提供
12月22日至25日騎乘深澳鐵道自行車，即可參與「限定快閃聖誕趴」。圖／新北觀旅局提供

耶誕佳節即將來臨，新北除歡樂耶誕城外，也於「深澳鐵道自行車」推「限定快閃聖誕趴」，不只光雕隧道換上耶誕主題限定版，還有多重好禮可以參與抽獎，在特色風景區體驗耶誕氛圍。

深澳鐵道自行車透過跨部會整合，以鐵道自行車概念翻轉廢棄鐵道，其獨特地理位置完美呈現山海景緻，是全台唯一海岸線鐵道自行車，而該自行車也以富有地方意象特色的俏皮河豚造型深獲遊客喜愛；自行車全程以腳踩方式前進，展現對環境尊重也符合永續發展理念。

觀旅局指出，為持續帶給民眾不同的騎乘體驗，在充滿耶誕氛圍的12月，將深澳鐵道自行車的光雕隧道也換上耶誕主題限定版，以耶誕老公公、聖誕樹及雪人為主軸，透過動畫編排帶來獨特的耶誕聲光體驗；在12月22日至25日之間更推出「限定快閃聖誕趴」活動，在活動期間搭乘深澳鐵道自行車並於Google評論留下5星好評，即可獲得「驚喜刮刮卡」，中獎率百分之百。

觀旅局表示，民眾若錯過耶誕佳節也沒關係，即日起至12月31日搭乘深澳鐵道自行車，按讚加入深澳鐵道自行車粉絲團，公開分享活動貼文留言「我愛深澳聖誕趴」並標註2位好友，即可抽Apple Watch等多項好禮。

觀旅局補充，交通部觀光署攜手各地方政府聯手舉辦「觀光亮點獎」，全台共有123個觀光景點參與競爭，經過兩階段嚴格評選，深澳鐵道自行車從眾多競爭景點中脫穎而出，榮獲交通部觀光署「觀光亮點獎」，躋升全台觀光亮點10大景點設施。

12月22日至25日騎乘深澳鐵道自行車，即可參與「限定快閃聖誕趴」。圖／新北觀旅局提供
12月22日至25日騎乘深澳鐵道自行車，即可參與「限定快閃聖誕趴」。圖／新北觀旅局提供
深澳鐵道自行車榮獲交通部觀光署「觀光亮點獎」，躋升全台觀光亮點景點設施。圖／新北觀旅局提供
深澳鐵道自行車榮獲交通部觀光署「觀光亮點獎」，躋升全台觀光亮點景點設施。圖／新北觀旅局提供
深澳鐵道自行車換上耶誕限定主題光雕隧道，能發現騎著雪橇的聖誕老公公及聖誕樹。圖／新北觀旅局提供
深澳鐵道自行車換上耶誕限定主題光雕隧道，能發現騎著雪橇的聖誕老公公及聖誕樹。圖／新北觀旅局提供

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