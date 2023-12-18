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賴清德稱記點制該檢討就檢討 交長：會依建議持續檢討
交通違規新制6月上路，除了恢復部分檢舉項目，1年內違規記點滿12點，要吊扣駕照2個月，引發職業駕駛抗議。民進黨總統候選人賴清德昨於媒體專訪表示，這個做法已經產生了問題，該檢討就要檢討。交通部長王國材表示，會依副總統賴清德建議持續檢討。
根據交通部道安委員會統計，今年1至9月因違規（臨時）停車導致事故有494件，釀成3人死亡、69人受傷；去年也有705件、2021年723件、2020年795件、2019年790件。
交通違規新制6月上路，1年內違規記點滿12點，將吊扣駕照2個月。有駕駛認為，上下客貨沒有足夠臨停空間只能被迫駕駛違停，若被吊扣駕照恐影響生計。
賴清德指出，他認為記點制有幾個問題存在，第一個是重複處罰；第二是牽涉到憲法保障的工作權；第三是地方政府跟中央政府，各項的配套措施尚未完備，所以值得檢討。
事實上，先前面對職業駕駛人抗議影響生計，交通部已暫緩路口10公尺、公車站旁和騎樓違停記點，現僅需罰款，待地方政府明年6月前畫設足夠黃線及臨停車位才恢復；另也因地制宜開放騎樓臨停，甚至一度引發行人路權團體不滿。
對於賴清德稱現稱記點制「該檢討就要檢討」，王國材則說，會依副總統賴清德建議持續檢討。至於檢討方向為何，則未進一步說明。
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