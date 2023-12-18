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8公分好焦慮？泌尿醫指台灣男性勃起後平均13.5公分

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
網紅RJ阿傑日前被網友在臉書上公開爆料，有女友還到處約砲，更大爆「不到8公分的直徑2.5公分懶覺（陰莖）」。圖為示意圖。本報資料照
網紅RJ阿傑日前被網友在臉書上公開爆料，有女友還到處約砲，更大爆「不到8公分的直徑2.5公分懶覺（陰莖）」。圖為示意圖。本報資料照

日前一位網紅被網友在臉書上公開爆料，有女友還到處約砲，更大爆「不到8公分的直徑2.5公分懶覺（陰莖），他媽的到底是在自戀什麼」，貼文底下引起許多網友討論「陰莖長度」。醫師表示，男性陰莖勃起後低於7公分比較需要注意，台灣男性陰莖勃起後平均13.5公分，8公分若為勃起前長度則不用擔心，若為勃起後長度只能說是「偏短」，並無異常。

臉書上一名「Amber Lee」網友16日於臉書發文寫下「不到8公分的直徑2.5公分懶覺，他媽的到底是在自戀什麼」，並在留言指出該名指涉對象即是網紅RJ。貼文已有超過一萬人按讚破千人分享、留言，並討論起陰莖長度問題。

開業泌尿科診所醫師莊豐賓表示，台灣男性勃起長度平均13.5公分、寬度4公分，通常未勃起小於4公分、勃起小於7公分，才屬於異常範圍，得檢查是否有先天性問題，或是成長時暴露過量環境荷爾蒙，例如塑化劑等等，導致陰莖生長過短。

「勃起有大於7公分就不用太焦慮。」莊豐賓說，臨床上很多男性主訴「陰莖太小」，但其實五成都是正常的，可能A片看太多，以為要多大才是正常的，但其實男性11至15公分都屬於正常值，勃起後8公分並未到病理上的異常，只能說是偏短，而女性陰道約10公分左右，其實也能完成正常整個性愛過程。

不過，若屬於陰莖長度異常，則不可輕忽。莊豐賓指出，若病患是因先天睪固酮不足或是基因導致的長度異常，可能連帶會影響精子健康程度，同時也因為男性荷爾蒙不足，導致貧血、心臟病、糖尿病、骨質疏鬆等風險增加，因此最好尋求專業醫師協助，進行詳細的檢查。

網紅RJ本人在昨晚也出面回應，於社群平台Threads上寫下，「一覺起來少了好幾公分…誰懂啊」。

陰莖 醫師

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