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新冠疫後大專學生憂鬱傾向加劇 壓力來源是這三件事情

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
諮商心理師公會全聯會今公布最新「112年大專學生壓力調查研究報告」，研究發現，新冠疫情後，今年大專學生憂鬱傾上升。記者沈能元／攝影
諮商心理師公會全聯會今公布最新「112年大專學生壓力調查研究報告」，研究發現，新冠疫情後，今年大專學生憂鬱傾上升。記者沈能元／攝影

各種生活壓力對健康影響深遠，近期陸續傳出大學生墜樓事件，引發各界關注。諮商心理師公會全聯會今公布「112年大專學生壓力調查研究報告」，發現新冠疫情後，大專學生有憂鬱傾向達25.5%，相較疫情前16.3%，增加約9個百分點，疫情前大專學生幸福感高，但疫情後憂鬱傾向大幅提高，值得重視。

台北教育大學心理及諮商學系教授陳柏霖說，這次針對全國北、中、南、東大專學生進行壓力調查，總共1635人，發現造成大一至博士班學生憂鬱的壓力來源，包括未來規畫、家庭、經濟、課業及人際關係等，壓力前三大族群分別為大三、大四及大一學生。大學生當前生活壓力事件前三名，第一是同一時段要完成很多事情，時間不夠用，第二，課業壓力重，第三、擔心畢業後找不到工作。

過往調查發現，大專學生疫情前的心理健康狀態，屬於中幸福中憂鬱的大眾型最高，達24.5%；其次是高幸福低憂鬱的巔峰型占21.4%；第三是中幸福低憂鬱的滿足型占13.2%，大專學生普遍仍充滿幸福感。

但新冠疫情後，今年調查發現，屬於中幸福中憂鬱的大眾型仍是最高，但降至20.3%；其次是低幸福高憂鬱的錯亂型占18.6%；第三是低幸福中憂鬱的愁善型占15.8%。調查發現大專學生憂鬱傾向增加。

陳柏霖指出，大三學生從入學開始，即受到疫情影響，課程採線上教學，與老師、同學關係疏離，在生活上出現很大的變動。今年恢復實體上課後，不論在上課方式及同學間的人際關係都要重新適應，且面臨畢業後要直接升學或就業等抉擇，造成心理壓力增加。呼籲教育部、衛福部應持續關心、監測大專學生的心理壓力，適時提供協助。

諮商心理師公會全聯絡常務理事胡延薇說，疫情期間在大學任教多採用線上課程，「學生最熟悉的是老師的聲音」，還有學生上課視訊畫面是穿著睡衣，躺在床上，不得不請她關掉鏡頭。因此，線上教學不僅是老師對於學生學習的狀況，不易掌握，許多自制力不好、自我管理較差的學生，學習效果也不佳，這都會造成學生課業壓力。

衛福部心健司科長王芃宣說，心健今年8月推出年輕族群心理健康支持方案，鼓勵年輕人善用心理健康資源，並外出求助，加強高風險個案轉介。截至11月底統計，該方案已服務1.4萬人，總共3萬多人次，其中約3成是自我傷害的高風險族群，目前都已轉介。

憂鬱症防治協會理事長吳佳儀說，憂鬱可能增加自殺傾向，據統計，去年約有5000大學生有自殺行為，相比高中生約3000多人明顯上升，且這已是5年的趨勢。其實，從國小就應該開始針對學生進行心理健康、自殺防治教育，並多增加心理師人力，以降低大專學生的自殺傾向。

諮商心理師公會全聯會今公布最新「112年大專學生壓力調查研究報告」，研究發現，新冠疫情後，今年大專學生憂鬱傾上升。記者沈能元／攝影
諮商心理師公會全聯會今公布最新「112年大專學生壓力調查研究報告」，研究發現，新冠疫情後，今年大專學生憂鬱傾上升。記者沈能元／攝影

憂鬱症 疫情 大學生

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