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憂傳統中藥房絕跡 新生代拚轉型勇闖百貨公司

中央社／ 台北18日電

傳統中藥產業逐漸式微是不爭的事實，但許多人不知道的是，未來15年內中藥行恐怕一間不剩，但不少中藥房新生代嘗試轉型，抓緊華麗轉身的機會，甚至成功進駐精品百貨公司。

走進中藥行，聞著空氣中四溢的藥材香、聽著拉開小木製抽屜的聲音、看著五花八門的乾藥材迅速打包成一帖又一帖，嘴裡嚐著老闆送的仙楂糖，這是許多台灣人的共同記憶。不過這樣的抓藥體驗未來恐怕會完全消失，連百年藥舖林立的迪化街都可能榮景不再。

30年前的台灣，大街小巷共計有1萬5000家中藥行，隨著中藥材行老闆與消費者高齡化，傳統中藥行式微、凋零，如今全台大約有7000至8000家中藥行，幾乎只剩全盛時期的一半。中藥商業同業公會全聯會理事長馬逸才無奈地告訴中央社記者，「最嚴重時期年年有600、700家關門大吉」。

即使衛生福利部中醫藥司在民國108年祭出續命之計，讓幾乎滅頂的老中藥行得以喘氣，但馬逸才仍悲觀預估短短10年後中藥行家數會再砍半，屆時全台恐剩不到4000家，未來15年內中藥行全數倒閉，「不是不可能發生」，但在山重水複疑無路之際，依然有柳暗花明又一村的希望。

在馬逸才心目中，傳統中藥材行轉型最成功的例子，是來自新北市新莊的巷弄內、至今逾半甲子的「登義參藥行」，是由台灣傳統中藥行轉型的本土漢方生活品牌，以漢藥文化的翻譯者、漢方生活的實踐家為目標，將百草藥櫃、傳統廟宇藥籤體驗、熬煮水藥補品視覺等帶入實體場域。

根據登義參藥行官網，其開發情緒藥膳包等文創產品，還設計香料滷包，讓中藥行走進廚房。華麗轉型果然打動年輕人的心，在其他傳統中藥行不斷收店之際，登義參藥行逆風飛翔，不只增加當代中藥行實體店門市、進駐百貨公司，更在宜蘭成立漢藥體驗館，提供手作體驗、掌櫃說書、藥材導覽等活動。

對中藥商行而言，衛福部87年修訂「藥事法」第103條是永遠的痛，明訂82年後入行的中藥從業人員，須符合特定條件、修習一定中藥課程並經國家考試及格，才可從事中藥材販售、調劑中醫師處方藥品，卻長達20多年沒發出過1張中藥行業者執照，傳統中藥行面臨斷炊。

面臨人才斷層的中藥商107年11月曾集結衛福部，中醫藥司當初救急方式就是同意從事輸入、輸出、批發或零售業務達2年以上業者，修習中藥課程可繼續經營。馬逸才說，在那段沒有發照的空白20多年，許多老一輩中藥行人選擇讓子女往其他產業發展，傳統商行連接班人都找不到。

年輕人不進中藥房也是傳統行業萎縮原因之一，馬逸才說，年輕人習慣透過食品通路購買罐裝四物飲等，客源越來越少，下一代接棒意願隨之驟降，後繼無人的店家轉型意願就不高，只能安靜消失在歷史長河，幸好家有接班者轉型接受度比較高，老一輩也願意放手讓下一代發揮創意。

中藥 中醫

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