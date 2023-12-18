天冷注意！醫曝5大猝死非典型族群 暖氣超過27度恐中風

冬意濃，近日天氣開始明顯轉冷，若不多加留意自身保暖措施，進出室內外或是暖氣房時，溫差過大恐導致健康危害，嚴重甚至可能猝死。醫師建議，天冷入睡困難，可在睡前半小時開暖氣，並定時1至2小時關閉，避免起床出暖氣防溫差過大，血管無法順利收縮。同時也提醒「典型」、「非典型」各5類人，一定要小心天冷導致的猝死風險。

明日起將有下一波強烈大陸冷氣團逐漸影響全台，一路從明天影響到周五，其中，最冷時間點在周三到周五，各地皆冷，務必做好保暖工作。

新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳提醒，天氣冷民眾開暖氣，室內溫度以24度最佳，若到27、28度則太高，進出暖氣防時「溫差恐超過10度以上」，會導致人體無法快速適應外界溫度，容易導致心血管、腦血管事件的發生。

胸腔暨重症專科醫師黃軒則在臉書上貼文提醒，5類典型、5類非典型的高危險族群，容易因為天冷導致猝死風險提升。

猝死的典型5大危險族群： 1.長者（一夜5人猝死均為高齡長者） 2.三高者（高血壓、高血脂、高血糖） 3.愛抽菸 4.愛喝酒 5.肥胖 非典型（隱藏式）5大危險族群： 1.暴飲暴食者 2.缺乏運動者 3.酒／飯後泡澡、酒醉者 4.情緒起伏大者 5.感冒未癒者

黃軒指出，猝死者通常好好的且看似健康，因為也有5大非典型高危險族群的，但其實生活周遭都有這些族群，台北一夜下探10度，其中5人猝死都是高齡長者，大家都要注意保暖，照顧好你身邊的人。

柳朋馳表示，冬天的保暖措施最好採取「漸進式」，太習慣在暖氣房內，可能走出室內時穿著太少，導致溫差過大；若睡前太冷會影響入睡，可提前開半小時暖氣提升室內溫度，但入睡後人在被窩裡溫度會上升，暖氣即可設置1至2小時定時關機，減少睡眠時人體時的水分散失，影響調節溫度的機能。若家中無暖氣，多加衣服、暖暖包、溫開水都是增加體內微循環的好選擇。

「水分補充不足，溫差大容易導致腦血管事件。」柳朋馳說，溫度高、水分加速散失，因此老人家、小孩要別注意，起床時、走出室外時等溫差較大場景，血管容易收縮，若血管內容積小，就會導致中風等腦血管事件；且水分散失過程中，血壓會偏低，突然降溫可能會「反射性心跳加快」造成危險。

柳朋馳建議，慢性三高、心血管、腦血管病患或風險族群，血管舒張過程反應較差，因此更要注意溫差，「保持恆溫」相當重要，因此建議洋蔥式穿搭，運動時也避免因為怕等一下流汗，就先脫到剩下運動服裝，可慢慢暖身、慢慢減少衣物，若寒流來時，則可選擇室內運動。冬天最重要的就是保持溫度「緩慢上升、下降」，避免溫差大讓身體吃不消。