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明起強烈冷氣團影響到冬至 周三至周五最冷探10度低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天開始會有下一波強烈大陸冷氣團逐漸影響，影響到周五，最冷時間點在周三到周五、各地感受上偏冷，北部、宜蘭低溫10、11度，其他地區低溫11至14度。本報資料照片
明天開始會有下一波強烈大陸冷氣團逐漸影響，影響到周五，最冷時間點在周三到周五、各地感受上偏冷，北部、宜蘭低溫10、11度，其他地區低溫11至14度。本報資料照片

中央氣象署預報員李孟軒表示，明天開始會有下一波強烈大陸冷氣團逐漸影響，影響時間也比較長，會從明天影響到周五，其中，最冷時間點在周三到周五、各地感受上偏冷，北部、宜蘭低溫10、11度，其他地區低溫11至14度，要留意氣溫變化，做好保暖工作。是否達到寒流強度還要觀察一兩天。

今天隨著強烈大陸冷氣團逐漸減弱，李孟軒表示，所以今天各地氣溫回升，低溫回升到13至17度左右，天氣上各地也比較穩定。

未來一周溫度趨勢，李孟軒表示，今天白天各地高溫22度以上，中南部可以回升到25、26度左右。明天開始強烈大陸冷氣團逐漸影響，整體上溫度變化還不會太大，比較明顯變化是從周三開始，各地氣溫逐漸下滑、北部、宜蘭氣溫下滑會比較明顯，周三晚上北台灣低溫14度左右或以下，而且一直持續到周五。

周五是24節氣的冬至，周三至周五偏冷。李孟軒說，最低溫或在周四晚上到周五清晨這段時間，北部、宜蘭地區低溫10至11度左右，中南部、花東低溫11至14度。其他地區周四、周五高溫部分，中部不超過20度，南部20至22度左右、比較舒適一些。

李孟軒表示，周六強烈大陸冷氣團強度有逐漸減弱，北台灣、花蓮白天高溫仍在20度以下，回升沒有太大，提醒大眾明天起至周末可能都是偏冷的情形，要做好保暖。

降雨部分，他說，今天白天降雨趨緩，比較明顯降雨變化在明天之後，明天、周三隨著冷氣團報到，一開始水氣偏多，北部、東半部短暫雨；周四、周五水氣稍微減少，桃園以北、東半部局部短暫雨；周末水氣會更少一點，只有大台北、東半部有局部雨情況。

李孟軒說，明晚起沿海空曠地區風浪轉大，留意9至11級強陣風，浪高增至3至4米。

至於高山有無降雪機會，李孟軒表示，高山有無機會下雪要看兩個條件，一個是溫度部分，0度以下比較有機會下雪，另一個就是水氣的配合。就目前資料研判，2500公尺以上高山都有機會0度以下低溫；不過，水氣部分布一定可以配合，目前資料分歧度比較大，如果想要賞雪要再等一下，降雪機率還要再觀察。

冷氣團 低溫 高溫

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