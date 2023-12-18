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台電退休處長說真話 慨嘆非核家園致台電財務黑洞 8萬股東跟著遭殃

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
從台電基隆區營業處長退休的白銀隆計畫寫書，評論政府非核家園政策不當，坑殺台電民股。圖／白銀隆提供
從台電基隆區營業處長退休的白銀隆計畫寫書，評論政府非核家園政策不當，坑殺台電民股。圖／白銀隆提供

今年聯合國氣候峰會美國領頭的20多個國家，呼籲2050年前將核能發電提高到3倍，反觀台電因政府廢核造成虧損，任職台電40年，從基隆區營業處長退休的白銀隆感慨萬千。他說，未來台灣假如沒有核電，處處危機。台電投資核能「人財兩失」，8萬名民間股東跟著遭殃。

白銀隆說，台電沒有核能，就沒有競爭力。台電興建核四廠卻沒有運轉，浪費民脂民膏，「孫院長（孫運璿）」領導團隊一定始料未及。台電營運至今「零災害」，沒有發生過任何1次核事故。

為了記錄一生在台電工作見聞，白銀隆計畫寫一本書，並指民進黨政府為了一個絕食的政治人物，貿然推動非核家園，台電人財兩失。台灣沒有自產能源，樣樣都要進口，沒有不用核電的條件。敵情嚴峻的今天兵凶戰危，只要禁運，台灣就完了。孫運璿當年領導台電發展核能，為的就是面對禁運，台灣還撐得下去。

白銀隆表示，這本書第一篇主題暫定「民進黨政府消滅台灣核電，沒收台電民股」，民眾一直以為台電是百分之百政府投資的國營事業，其實光復時就有日本株式會社留下來的股東，目前持股比例3%，8萬名股東。如今民股形同被政府養套殺，希望新總統當選後，認真處理這件事情。

白銀隆說，台電民間股東力挺台電度過台灣沒有資本市場的環境，當年要蓋電廠、超高壓輸電系統沒有自有資本，徵求民間買公司債，台電資本額才能從133億元增資到3300億元。沒想到台電度過最困難的階段後過河拆橋，竟視民股為敝屣。

「台電20年沒有營餘」，白銀隆感慨沒有效率變成國營事業代名詞，間接蹂躪民股，20年沒有配發股利。他認為公營事業不能暴利，但是絕對不能沒有盈餘，因為要以事業養事業，以事業發展事業，全部都依賴國庫何必民股，乾脆把民股收回算了。

白銀隆分析，今天台電虧損全因核四完工不能商轉，台電等於把最有競爭力核電拱手送給民間，幫助民間打擊台電。台電當年股價200元左右，如今不到10元，反觀當年水餃股的中興電現在漲到100多元。這個就是政府願意扶持民間電業，打擊經營百年的國營事業的明證。

台電要怎麼樣轉虧為盈？白銀隆認為，現行能源政策假如繼續下去，仍是天坑跟黑洞，永遠彌補不了。錯誤的政策比貪汙還可怕，核電是台灣比較可行的綠電，核廢料全世界都存在，沒有台電，各大醫院也會產出核廢料。把核廢料擺在核電廠共存亡，將來要拆廠再來處理，沒有什麼問題。

白銀隆說，台灣沒有核電，處處仰賴石化天然氣，會為台灣帶來空氣汙染問題，假如禁運天然氣進不來，根本沒有辦法營運，比核電廠更危險。沒有經過專業討論，政治人物一句話就驟然實施非核家園，將來台灣勢必付出代價。

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