台鐵公司化前夕 太魯閣事故家屬批「換湯不換藥」

台鐵明年1月1日掛牌公司化，太魯閣事故家屬代表組成的「太魯閣的眼淚」今發表聲明提出3點質疑台鐵尚未做好公司化的準備，包括「換湯不換藥的董事會成員」、「交通部與台鐵敷衍了事的態度」、「公司化不是安全改革的萬靈丹」。

太魯閣的眼淚聲明指出，台鐵公司化是百年老店的轉型創舉，董事會組成要有開創新局的思維，更要帶來改變的魄力與決心。太魯閣的眼淚曾向交通部爭取代表進入董事會，監督安全改革，但遭以不具專業而拒絕。然而家屬看到台鐵董事會成員名單時，固然有優秀的董事，但大部分都是既有體制內的保守公職人員，這樣成員組成能帶領台鐵改頭換面的改革，家屬不禁打上問號。

太魯閣的眼淚所也說，先前推動的交通部外部監督台鐵委員會，目的在透過台鐵以外的監督力量，由家屬與專家學者一同督促安全改革。外部監督委員會早在今年9月要求在台鐵化公司前，與台公司董事會見面，共同討論如何強化安全改革議題。不料，交通部先是12月11日發出開會通知後，隔日旋即以董事會有更優先議題，並以安全管理委員會設置條例尚在研議為由取消會議。經家屬代表強烈抗議下，逕自選定開會時間、發出開會通知單，敷衍了事的態度，令人難以置信。

家屬指出，台鐵公司化掛牌前，外部監督委員會要與董事會會面是一件困難的事，難道安全事項在台鐵董事的眼中不是優先事項嗎？沒想到在台鐵公司化前夕，安全管理委員會設置要點尚未定案。

太魯閣的眼淚聲明表示，如果台鐵公司化是如同今日交通部、台鐵的作法，就像是一台換上新塗裝的老舊柴油列車，即使披上公司化的外衣，對處核心的安全改革事項，沒有跟上新塗裝的變革，裹足不前，還是會步履蹣跚。如果台鐵公司化無法徹頭徹尾的改頭換面，最終受傷害的會是所有搭上這台換湯不換藥列車的廣大國民與消費者。