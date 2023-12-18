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冷氣團不斷增援 專家：冬至寒冷跌破10度、耶誕夜探6度低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下一波24日周日深夜至25日下周一清晨，預估台北站最低溫10度以下的低溫，西半部空曠區6-8度以下的低溫。記者楊德宜／攝影
下一波24日周日深夜至25日下周一清晨，預估台北站最低溫10度以下的低溫，西半部空曠區6-8度以下的低溫。記者楊德宜／攝影

冷空氣一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天冷氣團漸弱，氣溫稍微升，但很快地明天又一波冷空氣南下影響，「這只是先遣部隊，後面是一波接一波」。

周五是24節氣的冬至。賈新興說，緊接著周四至周五冷氣團不斷增援南下，周五深夜1500公尺左右，零度線也南侵至桃園以北及宜蘭山區，此時水氣仍多，有機會下雪，持續觀察。

其中，賈新興表示，要特別關注的是，周日在3000公尺左右的高空，零度線更直衝花蓮南端南投及嘉義交界一帶，此時西半部的空氣偏乾，但花蓮一帶水氣略偏多。

賈新興表示，從明天中午後至下周一新竹以北及宜蘭整天偏冷，要注意保暖。使用熱水器要通風，使用電熱器要注意安全。

他預估台北站最低溫出現在周四深夜至周五清晨、12度以下的低溫，苗栗以北空曠區10度以下的低溫。要特別關注的是，下一波24日周日深夜至25日下周一清晨，預估台北站最低溫10度以下的低溫，西半部空曠區6-8度以下的低溫。

明天中午後至下周一新竹以北及宜蘭整天偏冷，要注意保暖。本報資料照片
明天中午後至下周一新竹以北及宜蘭整天偏冷，要注意保暖。本報資料照片
歐洲系集模式預測台北站及高雄站未來10天氣溫趨勢。圖／取自賈新興臉書
歐洲系集模式預測台北站及高雄站未來10天氣溫趨勢。圖／取自賈新興臉書
今天冷氣團漸弱，氣溫稍微升，但很快地明天又一波冷空氣南下影響。記者楊德宜／攝影
今天冷氣團漸弱，氣溫稍微升，但很快地明天又一波冷空氣南下影響。記者楊德宜／攝影

低溫 賈新興 冷氣團

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