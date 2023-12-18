冷氣團不斷增援 專家：冬至寒冷跌破10度、耶誕夜探6度低溫
冷空氣一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天冷氣團漸弱，氣溫稍微升，但很快地明天又一波冷空氣南下影響，「這只是先遣部隊，後面是一波接一波」。
周五是24節氣的冬至。賈新興說，緊接著周四至周五冷氣團不斷增援南下，周五深夜1500公尺左右，零度線也南侵至桃園以北及宜蘭山區，此時水氣仍多，有機會下雪，持續觀察。
其中，賈新興表示，要特別關注的是，周日在3000公尺左右的高空，零度線更直衝花蓮南端南投及嘉義交界一帶，此時西半部的空氣偏乾，但花蓮一帶水氣略偏多。
賈新興表示，從明天中午後至下周一新竹以北及宜蘭整天偏冷，要注意保暖。使用熱水器要通風，使用電熱器要注意安全。
他預估台北站最低溫出現在周四深夜至周五清晨、12度以下的低溫，苗栗以北空曠區10度以下的低溫。要特別關注的是，下一波24日周日深夜至25日下周一清晨，預估台北站最低溫10度以下的低溫，西半部空曠區6-8度以下的低溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言