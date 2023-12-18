冷氣團不斷增援 專家：冬至寒冷跌破10度、耶誕夜探6度低溫

冷空氣一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天冷氣團漸弱，氣溫稍微升，但很快地明天又一波冷空氣南下影響，「這只是先遣部隊，後面是一波接一波」。

周五是24節氣的冬至。賈新興說，緊接著周四至周五冷氣團不斷增援南下，周五深夜1500公尺左右，零度線也南侵至桃園以北及宜蘭山區，此時水氣仍多，有機會下雪，持續觀察。

其中，賈新興表示，要特別關注的是，周日在3000公尺左右的高空，零度線更直衝花蓮南端南投及嘉義交界一帶，此時西半部的空氣偏乾，但花蓮一帶水氣略偏多。

賈新興表示，從明天中午後至下周一新竹以北及宜蘭整天偏冷，要注意保暖。使用熱水器要通風，使用電熱器要注意安全。