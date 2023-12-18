今回溫但別輕忽 明天強烈冷氣團再度南下 冬至清晨最冷

今天白天氣溫回升，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，北部高溫23-25度，中南部26-28度，也有機會看到陽光。迎風面的基隆北海岸跟宜花因為地形性降雨，會比較濕涼並有短暫陣雨，不過降雨的空檔會逐漸增加。

未來一周會有顯著的冷空氣南下，李至晟表示，明天凌晨隨著鋒面再次通過北部近海，大台北、桃園先轉為短暫雨的天氣，緊接著白天強烈大陸冷氣團南下，各地又會經歷一次顯著的降溫。此外，沿海風浪增強，北部，東半部的迎風面山區又會轉成濕冷，持續有雨的天氣。

他說，目前預測這波也是會強烈冷氣團的等級，不過跟上周末不一樣的是，預測降溫的過程會拉得比較長，周三、周四北部氣溫會緩慢的下滑，水氣會逐漸減少，到周五冬至這天清晨最冷，北部低溫大概在11-12度，比這次稍低，中北部沿海空曠地區不排除有10度以下低溫。

影響比較小的是中南部內陸，還是晴朗的好天氣，但李至晟說，早晚會比較涼，預測周五低溫大概13-16度。周末隨著冷氣團減弱，各地又會開始回溫。

至於昨天形成的鯉魚颱風，李至晟表示，輕颱鯉魚即將通過菲律賓，而且後面的環境不佳，預測在這一兩天內就會減弱為熱帶低壓，不會直接影響台灣。但消散後的殘留水氣有機會進入南海後北上，如果跟冷空氣配合得當，不排除後續為高山帶來一些結冰、霧淞之類的美景，詳細的情況需要過幾天才會比較確定。