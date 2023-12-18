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高雄出現真人版「帝王條款」 網笑翻：沒自帶斑馬線

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
東興國中學生「帝王條款」畫作掀熱議，高雄駁二藝術特區日前動漫祭有真人版現蹤。圖／取自駁二藝術特區臉書粉專
東興國中學生「帝王條款」畫作掀熱議，高雄駁二藝術特區日前動漫祭有真人版現蹤。圖／取自駁二藝術特區臉書粉專

桃園東興國中學生創作「帝王條款」搶下全國美術大賽特優，引發百萬網紅Cheap砲轟醜化台灣行人，掀起熱議。上周末在高雄駁二特區舉辦的動漫祭，馬上出現「帝王條款」真人版Cosplay場景，網友直呼「也太快了吧，事件發生至今只有4天，能準備衣服道具」。

國內道路交通紊亂，被旅居台灣的外國人譏為「行人地獄」，行政院「為強化停讓保護行人，今年4月通過「道路交通管理處罰條例」第34條修正案，明訂汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元，被喻為「帝王條款」。

桃園東興國中以此為素材創作，畫了古代皇帝牽烏龜在車陣中步行，呼應「帝王條款」搶下全國美術大賽特優，結果卻掀起風暴。關注行人路權的網紅Cheap批台灣行人被醜化，作家吳若權則發文表示，相信國中生暗喻的是少部分行人自以為是的傲慢態度。一幅得獎畫作，鬧得沸沸揚揚。

「帝王條款」話題近日竄燒全台，正在高雄駁二藝術特區舉辦的動漫祭活動，吸引大批coser（角色扮演者）出籠，其中一名男子即扮古代帝王牽著烏龜現身，真人版的「帝王條款」照片在「駁二藝術特區」臉書粉專po出後，引起側目。

網友驚呼也太快了吧，事件發生至今只4天就能準備衣服道具。有人笑說，「沒自帶斑馬線」，這裝扮過馬路有被逼車就更諷刺了，「廉價（指網紅cheap）不開心哦」，另有網友也po上粘土版帝工帶烏龜步行照片，被笑「沒完沒了。有網友更說，畫帝王條款的小朋友，大概沒想到會以這種形式「出圈」。

行人地獄 帝王條款

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